FOTKY: Okamžiky, které na olympijských hrách v Tokiu nikdy nezapomeneme

TOKIO (AFP) – Začalo to virem a je to rok pozastaveno. Skončilo to u Typhoonu a stále je to virus. Ben: Skoro všechno.

Olympijské hry v Tokiu, pokřtěné „2020“, ale pořádané v polovině roku 2021 po roční přestávce kvůli koronaviru, skončily v neděli večer jako obvykle na prázdném stadionu COVID. Surrealismus Mixovaná taška pro Japonsko a svět.

Závěrečný večírek s tématem „světy, které sdílíme“ – optimistická, ale ironická myšlenka v této lidské chvíli – se začne vysílat z Paříže, kde se konají letní hry 2024. Přitom začínají nejpodivnější zaznamenané olympijské hry navždy zavřít své knihy.

Koná se uprostřed obnovené pandemie, Mnoho Japonců to odmítlo Tyto hry, které sužovaly měsíce strastí ve vedení, představovaly bezkonkurenční logistické a lékařské překážky, nabízely seriózní rozhovory o duševním zdraví – a pokud šlo o sport, měly jak vítězství, tak i některé překvapivé nedostatky.

Od začátku byla očekávání přinejlepším průměrná a v nejhorším případě konec světa. Dokonce i Thomas Bach, prezident Mezinárodního olympijského výboru, řekl, že má obavy, že by se tyto „mohly stát olympijskými hrami bez duše“. V pátek ale řekl: „To, co jsme zde viděli, je úplně jiné.“

„Můžete tu znovu zažít, cítit, vidět a slyšet, jak moc si užívají, že jsou spolu,“ řekl Bach.

V těchto hrách bylo dokonce účtováno slovo „společně“. Přihlížející byli Zůstaňte v zátoce. Soubor pravidel držel sportovce maskované a oddělené při mnoha medailových ceremoniálech, ale oni to viděli výměna tělních tekutin na nějakých místech. To bylo méně než skutečné: byla to rizika, která bylo možné zmírnit, ale zároveň musely události pokračovat.

sportovci vytrvalost Stal se z toho ústřední příběh. Psychologické zdraví Nárokovaná šířka pásma jako nikdy předtím, Sportovci odhalili své příběhy a boje slabým a někdy bolestivým způsobem.

Čtvrté olympijské hry v Japonsku, které se konaly 57 let po legendárních hrách v roce 1964, které zemi po porážce ve druhé světové válce virtuálně vrátily do světa, představovaly svět, který se pokoušel spojit v historický okamžik, kdy jej rozdělovaly nemoci, okolnosti a politika.

Nedělní závěrečný ceremoniál to odrážel-a chvílemi posunul řízení k příchuti sci-fi. Když sportovci stáli v aréně na závěrečný koncert, na obou koncích stadionu se objevily digitální tabule s výsledky, které pořadatelé nazývali „fan video matrix“, což je obrazovka podobná výzvě Zoom pro videa nahraná diváky, kteří se doma fandili.

Ovlivněna byla i přehlídka sportovců, kteří nesli své národní vlajky. Dobrovolníci nesli na stadion nějaké vlajky, pravděpodobně – alespoň částečně – kvůli pravidlům, která vyžadují, aby sportovci opustili zemi brzy po skončení jejich akcí.

Ale i přes tyto impozantní kulisy se prosadila sportovní dokonalost, od první zlaté medaile Hry (čínský Yang Qian ve vzduchové pušce na 10 m 24. července) až po poslední (Srbsko porazilo Řecko ve vodním pólu mužů v neděli odpoledne).

Mezi hlavní body: Alison Felix Vzít 11. americkou medaili na trať a poté odejít z olympijské etapy. Zlatý medailista z amerického kvinteta Úžasný výkon Caleba Dressela v bazénu. Vzhled surfování,lyžování A Lezení Jako populární a životaschopný olympijský sport, dokonce i jako předchozí hurikán, dělal vlny pro surfaře během prvního týdne her. Medaile hostitelské země Japonsko – 58, více než kdy jindy.

Každá olympiáda je mikrokosmem světa, který odrážejí, a to nebylo nic, pokud ne. K tomu vedlo a dva týdny do samotných her viděly desítky tisíc Testy na COVID plivou do lahviček Pro sportovce, zaměstnance, novináře a návštěvníky. To přineslo sotva více než 400 pozitivních výsledků, což je daleko od zbytku japonské neolympijské bubliny, kde prudký nárůst pozitivních případů přiměl vládu, aby oznámila Mimořádné události jsou stále častější.

A samozřejmě existoval další malý svět lidského života, který hry odhalily – výpočet duševního a emočního zdraví, tlak na špičkové sportovce v terénu, aby tvrdě soutěžili a uspěli téměř za každou cenu. Pauza tohoto tlakového románu, vedená zejména bojem gymnastky Simone Bilesové a tenistky Naomi Osakové, prostupovala těmito hrami a vyvolala rozhovor vedený sportovci o stresu, toleranci a začleňování, u kterého každý očekává pokračování.

“Na konci dne nejsme jen zábavní. Jsme lidé a v zákulisí se dějí věci, se kterými se také snažíme smířit,” řekl Biles po odstoupení z týmové soutěže v gymnastice.

Když Tokio předává štafetu na Letních hrách v Paříži 2024, oddaluje to dohromady dvě olympijské hry. Příští zimní hry se konají za pouhých šest měsíců v jiném velkém asijském městě – Pekingu, japonském východoasijském rivalovi a sídle dalších autoritářská vláda Očekává se, že bude své hry provozovat mnohem nemilosrdnějším a omezujícím způsobem, ať už s virem nebo bez něj.

V posledních týdnech mnoho lidí – úředníků, sportovců a novinářů – žvýká, jak si tyto hry zapamatují. To je samozřejmě na historii, ale existují náznaky.

Závod byl ošklivý, nepořádný a sporný. Soutěžní dny byly plné, ale obecně kromě sportovních akcí nedošlo k žádným nehodám. Dokonce došlo ke střednímu zemětřesení, které nemělo žádný účinek a bylo brzy zapomenuto. výdaje – Přes 15 miliard dolarů Bylo to obrovské a bude to rezonovat v Tokiu dlouho poté, co budou sportovci pryč a uzavřené prostory budou zavřeny.

Jaké by měly být olympijské hry? Sportovní událost bez politiky, jak trvá MOV? Boom pro sponzory a provozovatele vysílání? Jeden malý krok ke světovému míru? Navzdory všem vláknům, která se točí kolem her, jejich identita stále čeká, a to zůstává zásadní otázkou.

Ale vzhledem k tomu, že kotel uhasil v neděli večer po skončení pandemické olympiády, je snadné tvrdit, že Tokio by mohlo zaujmout své místo jako hry, které neselhaly – jako takové, které překonalo mnohé, než se kdy stalo. Jak se vakcíny zavádějí a berou nebo jim odolávají, jak se objevují proměnné a vracejí se uzavírky po celé planetě, musí se stejnou otázkou potýkat další město a vláda – Peking, čínské hlavní město.

Tokijský závěrečný ceremoniál, jehož tématem je „Sdílené světy“, mezitím zachytil dopad pandemie, virtuálních světů a separační úzkosti, ve které se zrodila.

„Jsme v novém normálu a tato verze her byla jiná záležitost,“ řekla. “I když nemůžeme být spolu, můžeme sdílet stejný okamžik. A na to nikdy nezapomeneme.”