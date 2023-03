Jak bude vypadat AI v Gmailu pro Android

Po oznámení z minulého týdne je zde první pohled na generativní umělou inteligenci v Gmailu pro Android, protože Google pravděpodobně začne testovat s omezenou sadou funkcí.

O APK Insight: V tomto příspěvku APK Insight jsme dekompilovali nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android nazývané soubory APK), můžeme v tomto náznaku potenciálních budoucích funkcí vidět různé řádky kódu. Mějte na paměti, že Google může nebo nemusí tyto funkce dodávat a naše interpretace toho, co jsou, může být neúplná. Pokusíme se však povolit ty, kterým brzy vyprší platnost, abychom vám ukázali, jak budou vypadat, když se budou účtovat. S ohledem na to čtěte dále.

Pomocí nejnovějšího sestavení Gmailu (2023.03.05.515729449) jsme povolili FAB „Pomozte mi psát“ na obrazovce Napsat. Toto tlačítko obsahuje ikonu hůlky se třpytkami, která se ve skutečnosti liší od verze tužka/tužka, která byla představena minulý týden.

Kliknutím na tlačítko se otevře textové pole, ve kterém můžete „sdělit Gmailu, co má za vás psát“. Pokud je vaše výzva příliš krátká, Gmail vám řekne, abyste „nepřestávali psát, abyste vytvořili náhled“. Po dokončení klikněte na Vytvořit. To je rozsah toho, co můžeme v tuto chvíli umožnit.

Gmail mezitím také pracuje na funkci „Vylepšit moji zprávu“. Pokud jste již něco napsali do těla e-mailu, můžete kliknout na tento FAB a nechat Google vylepšit nebo upřesnit. Budete moci vložit toto sestavení nebo vytvořit jiné sestavení pomocí jiného zobrazení. To, co bylo vytvořeno, se vám také může líbit / nelíbí.

Minulý týden Google prokázal svou schopnost formátovat, formalizovat, zostřovat, zkracovat a odrážet text. Budete mít také možnost vytvořit něco rozmarného s pouhým „Mám štěstí“ nebo „napsat koncept“. Dnes jsme zjistili, že Gmail aktivně pracuje na každé z těchto funkcí.

S tím, co jsme povolili, to vypadá, že Google začal s „pomozte mi psát“ a „vylepšit mou zprávu“ v Gmailu.

Gmail a Dokumenty budou prvními aplikacemi Workspace, které přidají AI pro produktivitu, a Google je plánuje zavést „důvěryhodným testerům na průběžné bázi v průběhu roku“.

Děkuji za JEB dekompilátorčehož využívají některé demontáže APK Insight.

Dylan Russell Přispějte do tohoto článku.

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube pro další novinky: