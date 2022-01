Výbuchy blikajících rádiových vln přicházející z tajemného blízkého objektu ve vesmíru

Vědci zahlédli „záhadný“ objekt, který třikrát za hodinu vydává obří výboje energie.

Ať už jde o jakýkoli objekt – který je relativně blízko, ve vzdálenosti 4 000 světelných let – není to nic, co astronomové ještě neviděli.

„Tento objekt se během našich pozorování objevoval a mizel během několika hodin,“ řekla Natasha Hurley-Walker z Mezinárodního centra pro výzkum radioastronomie, která výzkum vedla.

„To bylo naprosto nečekané.“ Pro astronoma to bylo trochu strašidelné, protože na obloze není nic známého, co by to dělalo.

„A je to od nás opravdu docela blízko – asi 4000 světelných let daleko.“ Je to na našem galaktickém dvorku.“

Astronomové spekulují, že objektem by mohla být neutronová hvězda nebo bílý trpaslík, který má neuvěřitelně silné magnetické pole.

Ve vesmíru se rychle otáčí, takže paprsek záření k nám zabliká třikrát každou hodinu. Na jednu minutu z každých dvaceti se stane jedním z nejjasnějších rádiových zdrojů na celé obloze.

Student Curtinovy ​​univerzity jménem Tyrone O’Doherty jako první zahlédl objekt pomocí dalekohledu Murchison Widefield Array (MWA) ve vnitrozemí Západní Austrálie. Od té doby, co byla nalezena, se ukázalo, že zmátla astronomy, kteří ji studovali.

„Je vzrušující, že zdroj, který jsem identifikoval minulý rok, se ukázal být tak zvláštním objektem,“ řekl pan O’Doherty, který nyní studuje doktorát na Curtinovi.

„Široké zorné pole a extrémní citlivost MWA jsou ideální pro průzkum celé oblohy a detekci neočekávaného.“

Ve vesmíru existuje široká škála různých objektů, které se vypínají a zapínají a které se nazývají „přechodné jevy“. Obvykle pocházejí ze smrti masivní hvězdy nebo z mihotavých zbytků, které po nich zůstanou, když k tomu dojde.

Mohou jít rychle – jako neutronová hvězda zvaná pulsar, která se může rozsvítit a zhasnout během milisekund – nebo se mohou pohybovat pomalu, což se děje během několika dní, jako v průběhu supernov.

Ale něco uprostřed, jako nový objekt, je velmi neobvyklé.

O objektu je ještě více záhad. Je neuvěřitelně jasný, ale menší než Slunce a vysílá vysoce polarizované rádiové vlny. To by znamenalo, že má velmi silné magnetické pole.

Dohromady se zdá, že tyto charakteristiky odpovídají objektu známému jako magnetar s ultra dlouhou periodou. Ale takový předmět nebyl nikdy předtím viděn – a bylo to překvapení.

„Je to typ pomalu rotující neutronové hvězdy, o které se předpokládá, že bude teoreticky existovat,“ řekl Dr. Hurley-Walker.

„Nikdo ale nečekal, že někoho takového přímo odhalí, protože jsme nečekali, že budou tak jasné.“

„Nějakým způsobem převádí magnetickou energii na rádiové vlny mnohem efektivněji než cokoli, co jsme dosud viděli.“

Vědci nyní oblast pozorně sledují v naději, že se znovu zapne. Pokud se tak stane, budou na něj moci namířit dalekohledy v naději, že se dozvědí více.

Prohlédnou si také archivy pozorování z MWA, aby zjistili, zda existují další příklady takových objektů, které byly v minulosti postrádány. „Další detekce astronomům řeknou, zda šlo o vzácnou jednorázovou událost nebo o obrovskou novou populaci, které jsme si nikdy předtím nevšimli,“ řekl Dr. Hurley-Walker.

Článek popisující výzkum, „Radiový přechod s neobvykle pomalým periodickým vyzařováním“, je dnes zveřejněn v Příroda.