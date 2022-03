Kdy bude mít Peaky Blinders sezóna 6 premiéru na Netflixu? Kde můžete sledovat seriál BBC v Indii?

Cesta rodiny Shelby brzy skončí skrovné masky Sezóna 6: Šestá a poslední sezóna kriminálního dramatu BBC se tento týden bude vysílat na BBC One a iPlayer a série bude také uvedena na Netflixu. Pořad pod vedením Cilliana Murphyho debutoval v roce 2013 a mezi diváky si získal široký ohlas a oblibu. Čtěte dále a zjistěte více informací o datu a čase vydání skrovné masky Šestá sezóna.

kdy to bude skrovné masky Vyjde 6. řada na Netflixu?

skrovné masky 6. sezóna bude mít premiéru 27. února 2022. Pořad se bude vysílat na BBC One a iPlayer ve Velké Británii a mimo Spojené království a bude se streamovat na Netflixu. Předchozích pět sezón série BBC vidělo šest epizod v každé sezóně, takže se očekává, že poslední kapitola bude také následovat tento vzorec. První epizoda skrovné masky Sezóna 6 se bude jmenovat „Black Day“Vychrtlé masky První epizoda 6. řady začíná v neděli 27. února v 16:00 ET / 13:00 PT / 21:00 GMT na BBC One a Netflix.

Oficiální shrnutí skrovné masky čte se sezóna 6, epizoda 1,

„Tommy odlétá do Severní Ameriky, kde konec prohibice přináší nové příležitosti. Čelí však novému nebezpečí ze strany starého nepřítele, který konečně udělá krok.“

Série se zaměřuje na život zločinecké rodiny Shelby, která se snaží prosadit se v období po první světové válce. Přehlídka představuje hvězdné obsazení v čele s Thomasem Shelbym z Murphyho, ke kterému se připojila zesnulá Helen McCrory jako jeho teta Polly a Paul Anderson jako jeho starší bratr Arthur. V seriálu také vystupovali jako Sam Neill, Tom Hardy, Adrien Brody a Anya Taylor-Joy.

Pátá sezóna pořadu se znovu vysílala v roce 2019 a výroba šesté a poslední sezóny pořadu měla původně začít v březnu 2020, ale byla odložena kvůli pandemii COVD-19. Natáčení však oficiálně začalo začátkem letošního roku v lednu.

Foto: Instagram / @Peakyblindersofficial