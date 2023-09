Aditya-L1 dokončila třetí pozemský manévr | Zprávy z Indie

BENGALURU: Brzy v neděli vědci z Isro Síť Measurement, Tracking and Control (Istrac) implementovala třetí možnost Pozemní manévrování Aditya-L1 Je to první indická mise pro pozorování slunečního vesmíru, která byla zahájena 2. září.Isro poukázal na to, že nedělní manévr proběhl ve 2:30 ráno, a řekl: „Pozemní stanice na Mauriciu, Bengaluru, SDSC-SHAR (Sriharikota) a Port Blair sledovaly satelit během této operace.“

Kosmická loď je nyní na oběžné dráze 296 km x 71 767 km a další manévr na Zemi je naplánován na 15. září ve 2 hodiny ráno.

Včetně manévru 15. září bude muset Aditya-L1 provést další dva manévry, aby kosmická loď získala potřebnou rychlost pro svou cestu k dosažení L1.

Jakmile budou manévry na Zemi dokončeny – 16. den od startu – Aditya-L1 podstoupí manévr Trans-Lagrangian1 Insertion (TLI), což znamená začátek jeho 110denní cesty k L1.

L1 – což je asi 1,5 milionu kilometrů od Země – odkazuje na bod Lagrange-1 v systému Slunce-Země. Je to místo ve vesmíru, kde jsou gravitační síly dvou nebeských těles, jako je Slunce a Země, v rovnováze. To umožňuje objektu, který je tam umístěn, zůstat relativně stabilní vzhledem k oběma nebeským tělesům.

Po dosažení L1 další manévr připojí Aditya-L1 na oběžnou dráhu kolem L1, kde družice stráví celou dobu své mise na oběžné dráze kolem L1 po nepravidelně tvarované dráze v rovině zhruba kolmé k linii spojující Zemi a Slunce.

Dříve, v úterý, vědci z Istracu úspěšně provedli druhý pozemský manévr Aditya-L1 a umístili kosmickou loď na oběžnou dráhu 282 km x 40 225 km.

Pozemní stanice Istrac/Isro na Mauriciu, Bengaluru a Port Blair sledovaly satelit během druhé pozemní operace.

3. září, den po startu Aditya-L1, Isro dokončilo svůj první pozemský manévr a umístilo kosmickou loď na oběžnou dráhu 245 km x 22 459 km.

Aditya-L1 je družice věnovaná komplexnímu studiu Slunce. Má sedm různých užitečných zátěží – pět od Isro a dvě od akademických institucí ve spolupráci s Isro – vyvinutých domorodě.

s Aditya-L1 ISRO se pustí do studia slunečních aktivit a jejich vlivu na vesmírné počasí. Vědecké cíle Aditya-L1 zahrnují studium koronálního ohřevu, zrychlení slunečního větru, ejekcí koronální hmoty (CME), dynamiky sluneční atmosféry a teplotních změn.

Země, měsíc a selfie

Minulý týden pořídila Aditya-L1 několik úžasných snímků, když obíhala Zemi. „Aditya-L1, mířící k bodu L1 Slunce-Země, pořizuje selfie a snímky Země a Měsíce,“ řekl Isro, který zveřejnil tyto snímky, první pořízené Aditya-L1.

Z profilu jsou viditelné dvě hlavní užitečné zátěže, viditelná emisní čára Coronagraph (VELC) pro koronové zobrazování a spektroskopické studie a Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) pro zobrazování fotosféry a chromosféry (úzkopásmové a širokopásmové). Na druhém snímku kamera na palubě vozidla ukazuje Zemi z těsné blízkosti a Měsíc z dálky.