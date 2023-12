Dohledové kamery ukazují zřícení střechy sportovní haly v Česku

Dorostenci hráli hokejový zápas v České republice v nové hale

Asi 80 lidí muselo utíkat o život poté, co se při hokejovém utkání zřítila střecha sportovní haly.

Několik teenagerů hrálo v nové tělocvičně v České Třebové v Pardubickém kraji na severovýchodě České republiky, když došlo k děsivé nehodě.

Dramatické CCTV záběry ukazují, jak se zápas odehrává předtím, než se všichni hráči a diváci náhle rozběhnou k východu, když se střecha začne hroutit.

Šokující videoklip se stal virálním o teenagerech, kteří utíkali jako o život poté, co se tělocvična začala hroutit, když byli uvnitř.

Film ukazuje, jak strop sténá a hroutí se, než se náhle setmí, jak se dráty hroutící konstrukce přetrhnou a světla zhasnou.

Jeden svědek také pokračoval v natáčení na svůj smartphone a ukazoval, jak lidé zběsile spěchají při hledání bezpečí.

Šestnáctiletý Jan Hranicki z Ostravy na severovýchodě České republiky byl se svými spoluhráči na lavičce, když si uvědomil, že něco není v pořádku.

„Znělo to, jako by někdo udeřil hokejkou do zdi,“ řekl. „Pak jsem viděl, jak se na druhé straně haly hroutí strop.“

„Utekli jsme, šli do skladů vybavení a utekli jsme oknem.“

Hráči turnaje byli školáci z celého Pardubického kraje ve věku od 15 do 16 let.

Přestože nehodě předcházelo několik dní hustého sněžení, které na střeše zanechalo vrstvu o tloušťce 25 centimetrů (10 palců), odborníci se domnívají, že budova měla strukturální poruchu.

Podle českého zpravodajského serveru. Denik.czHala byla otevřena 2. ledna letošního roku.

„Je mi velmi líto, co se stalo, ale jsem upřímně rád, že se nikomu nic nestalo,“ napsal na Facebooku hejtman Pardubického kraje Martin Nitolický.

Pochválil také rozhodčího zápasu Jerryho Nemce za jeho „rychlou“ reakci a nařídil všem, aby opustili tělocvičnu.

„Předcházení katastrofě,“ řekl.