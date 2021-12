Tchaj-wan a Česká republika podepisují 5 memorand o porozumění za účelem posílení vztahů

TAIPEI, 26. října (CNA) Tchajwanská delegace na návštěvě Evropy podepsala s českými představiteli pět memorand o porozumění s cílem zlepšit výměnu informací a technologickou spolupráci, uvedla tchajwanská národní rada pro rozvoj.

V rámci pěti dohod podepsaných na investičním fóru v Praze se obě strany dohodly na posílení vazeb v oblastech kybernetické bezpečnosti, vesmíru, technologie katalyzátorů, zelené energie a oblasti inteligentních strojů, uvedla v pondělním prohlášení Komise národní obrany. .

Například Taiwanská asociace pro rozvoj leteckého průmyslu bude spolupracovat se svými českými protějšky na podpoře výměny informací a spolupráce při vývoji technologií v kosmickém sektoru, uvádí se v prohlášení Space Development Center.

Doplnilo, že bylo také uspořádáno více než 170 setkání společností z Tchaj-wanu a České republiky.

Výbor uvedl, že memoranda o porozumění představují krok vpřed v bilaterálních obchodních vztazích poté, co delegace vedená předsedou českého Senátu Milošem Vestrelem loni navštívila Tchaj-wan a podepsala tři memoranda o porozumění na posílení výměn v 5G, polovodičovém, zdravotnickém a informačním sektoru.

Šéf Národního obranného centra Kong Ming-hsin (龔明鑫), který vedl 66člennou tchajwanskou delegaci, na fóru řekl, že doufá, že obě země, které sdílejí hodnoty svobody a demokracie, budou pracovat více. s tím, jak globální dodavatelské řetězce procházejí restrukturalizací. .

V delegaci jsou vedoucí ekonomičtí a technologové, zástupci výzkumných ústavů, obchodních sdružení a průmyslových skupin.

Delegace, která je na návštěvě České republiky od 23. do 26. října, odjela na Slovensko od 21. do 23. října a do Litvy přijede od 26. do 29. října v rámci vládní strategie na posílení obchodních a ekonomických vztahů s Centralem. a východoevropskými zeměmi.