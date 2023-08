Recenze: Mirror, divadlo Almeida

Protestní divadlo nemá proti čemu protestovat. Kdo by si myslel, že je to možné?

Zrcadlo Vidí Almeidu vyzdobenou, jako by pořádal svatbu; Johnny Lee Miller vejde dovnitř, aby přivítal hosty, nás diváky, a jeho holá hlava zachytila ​​záři vílích světel visících nahoře. Očekávejte, že to celé bude podvrh, kouřová clona pro undergroundové „nelicencované divadelní“ představení za vágně definovaného totalitního režimu.

V inscenaci Jeremyho Herrena hlasitě zvoní orwellovské zvony s vágními odkazy na zkratky a zdánlivě hrozivá ministerstva, ale nová hra Sama Holcrofta se více duchovně shoduje s Milanem Kunderou, českým romanopiscem, který píchl perem do sovětské byrokracie a považoval ho za politického disidenta.

Kunderovy romány srší ohnivým vtipem, jehož politická síla je stále cítit. tady Zrcadlo Snaží se vykouzlit váhu, kterou chce. Poutavý příběh je roztříštěn na kousky prostřednictvím poutavého popisného dramatu. -li Zrcadlo Dívá se do zrcadla, jen se dívá volně, ne aby vyprávěl svůj příběh.

Hra ve hře sleduje Adama, mechanika, který se stal dramatikem, jehož zápalné scénáře jsou přepisy skutečných situací. Zaujme Çelika, ministra vlády, kterého hraje rozkošně žvýkající Miller. Adamův literární talent chce proměnit v propagandistické příběhy o hrdinství. Dramatikova neúnavná honba za doslovnou pravdou ho při zapisování setkání s Çelikem staví do obtížné pozice.

V srdci zůstávají zajímavé myšlenky. Šelik je podobný raným sovětským umělcům, kteří věřili, že umění by mělo povznášet lidské snažení a směřovat vzhůru spíše než čekat a čekat. Zrcadlo K ponuré bídě stalinského Ruska. Realismus, dokonce i ten, který vypadá jako obyčejná konverzace, se stává mocnou zbraní proti bludným kazatelům, kteří věří ve vlastní utopii.

Ale jak se hra vyvíjí, každý z Tarsiyyiných příběhů se zamotává jeden do druhého, až se zdá, že neví, co chce říct nebo udělat. Publikum je jeho trik připomenuto a dokonce vyzváno, aby pokračovalo ve svatebním podvodu. Nakonec se to zhroutí samo do sebe. Výsledný zmatek není jen přednáškou o nebezpečí cenzury, ale spíše nesourodým estetickým sympóziem. Theodor Adorno zmateně pokrčil rameny. metafyzika umění? skutečnost? cenzura? Divadelní protest?

Právě to druhé rezonuje prázdnotou. Nelze srovnávat se skutečnými divadelními společnostmi, které kvůli hraní riskují své životy. Bolestně se mi vybavuje nekonečná dojemná práce Běloruského svobodného divadla a zakázaní političtí exulanti v jejich zemi. Jejich umění není luxus. Není to islingtonský tisk a prosecco večer. Je to morální imperativ, za který se bojuje každým vláknem jejich bytosti.

Je pravda, že je osvěžující vidět divadlo, které riskuje a nebojí se ho prozkoumat v Capital-P Politics způsobem, který se nesníží jen na kývání prstů podněcováním. Ale bohužel všechny a Zrcadlo Co lze udělat, je být to pravé. Pro divadelní dystopii je to Orwell, který nikdy nekončí dobře.

Hra „Zrcadlo“ se v divadle Almedia uvádí do 23. září

Zdroj obrázku: Mark Brenner