Pekárna Kolache byla otevřena v Pace na Floridě českým pečivem v Texasu

Hodně z texaské kultury jídla si nyní můžete vychutnat v Pace.

Rodina vlastnila Colash pekárna Otevřeno ve středu v 4212 USA 90. Nový malý podnik nabízí různé styly pečiva, které má Lonestar nejraději: Colachis.

“To, co nás přimělo k tomu, abychom začali podnikat, bylo to, že jsme navštívili Texas v roce 2017 a ochutnali jsme to,” řekl Antonio Hurd, majitel firmy s manželkou Lexhou. „Zamilovali jsme si je. Uvědomili jsme si, že je nikdo v našem okolí neprodal.“

Kolaches jsou české pečivo, které je sladké nebo slané. Nová Pace Bakery také vyrábí a prodává obě, kromě třetí tradiční možnosti.

„Existuje dánský styl, sladký styl plný ovoce,” řekla v pátek Lexha Heardová. „Takže si možná dáte jablka, třešně, sýr a bobule. Příští týden budeme servírovat jahody.”

Lahodné koláče v pekárně Kolache jsou plněné směsí slaniny, vejce, sýra, vajec a sýra. Konečně jsou tradiční metody jako prase v dece.

„Tradiční může být se sýrem nebo bez něj, pak si dáte jemný sýr čedar s klobásou konikoh,“ dodala. „Máme také papriky a klobásy.“

Nová pekárna, která je od svého otevření ve středu nepřetržitě zaneprázdněna, plánuje přidat další příchutě do všech tří jejích stylů.

Obyvatelé Pais za posledních osm let uvedli, že byli ohromeni všemi pozitivními reakcemi.

„Je to šílené, protože … před zahájením jsme o tom mluvili s lidmi a sousedy a mnoho z nich nevědělo, co (kolchis) je,“ řekla v pátek Lyksha Heard. „Takže za poslední tři dny jsme narazili na spoustu lidí z Texasu, kteří žili v Texasu, Louisianě nebo na severu, kde jsou kolachy populárnější, a říkají si:‚ Ach můj bože, jsme tak šťastní, že jsi tady. Protože je milují. “

V současné době je pekárna Kolache otevřena šest dní v týdnu od 6:00 do poledne od soboty. Nové malé podniky jsou v neděli zavřené.

