Chci si vybrat svoji vakcínu proti koronavirům. Ve Velké Británii se objevují silné názory na Oxford versus Pfizer

Výběr komplikuje skutečnost, že by žádné neměly být. V Británii neexistuje žádná speciální možnost. Vakcíny nakupuje, distribuuje a zavádí státem financovaná Národní zdravotní služba, která slouží všem, bohatým i chudým, zdarma v místě služby – nikdo nesmí skákat do seznamu čekatelů ani si vybírat.

Oficiální politikou NHS je převzít to, co je nabízeno, nebo jak řekl mluvčí: “Buď Pfizer nebo Oxford jsou na místě v závislosti na dodávkách. Lidé si mohou vybrat preferované místo, ale ne svou vakcínu.”

Ale stejně jako u každého systému existují i ​​závěrečná kola a hry uvnitř, kde mohou zaměstnanci, kteří pracují například na zdravotnických klinikách, informovat rodinu a přátele o tom, co je v nabídce. Někteří lidé se uchýlili k „přestěhování se do nemocnice“ nebo k omezení nebo zrušení schůzek s očkováním na základě pověstí o zavedených vakcínách.

Britské regulační orgány uvedly, že obě vakcíny jsou skvělé. Obě poskytují velmi vysokou ochranu před závažnými chorobami a obě vakcíny mají dobré bezpečnostní vlastnosti. Hlášeny Společnou komisí pro očkování a imunizaci. Vláda nařídila 140 milionů dávek těchto dvou typů, což je dost na očkování celé dospělé populace 54 milionů lidí na podzim. (Británie také povolila použití přípravku Moderna, ale jeho 17 milionů dávek začne až na jaře.)

Tématem veřejných zdravotnických služeb je: účinnost, cena, nabídka a pohodlí.

Spotřebitelé však mohou myslet také na nacionalismus, značky a humbuk – to, co slyšeli od přátel nebo četli online.

Otázka volby nebyla velkým problémem ve Spojených státech, kde jsou dvě použité vakcíny – Pfizer a Moderna – v zásadě rovnocenné a obě jsou „vyrobeny v USA“, obě se spoléhají na stejnou technologii a přinášejí stejné výsledky v klinických studiích. V dubnu se očekává americké regulační rozhodnutí týkající se Oxford AstraZeneca.

Ale protože Spojené království a Evropská unie již povolily všechny tři, a protože existuje větší rozdíl mezi Oxfordem a ostatními, někteří si zde vytvořili silné názory na to, co chtějí a co nechtějí.

Pfizer je dražší, používá vzrušující novou platformu pro difúzi RNA a zdá se, že při prevenci mírných až středně závažných případů funguje o něco lépe. READ Živé aktualizace koronaviru: Průměrný počet případů za sedm dní klesne pod 90 000

V klinických studiích se dvěma úplnými dávkami to byl Pfizer 95% účinnost Při zastavení symptomatických příznaků COVID-19. Tak to bylo Moderní. Oxfordská data byla mnohem nepořádnější. Jeho testy ve Velké Británii zjistily, že je 62 procent efektivní. S více daty Britští organizátoři Bylo vypočítáno, že režim dvou dávek způsobil 70% snížení symptomů onemocnění. The Evropská agentura pro léčivé přípravky Dej číslo na 60 procent.

V britském nejsledovanějším programu pro veřejné záležitosti si moderátor BBC Andrew Marr položil otázku v mnoha myslích: „Pokud jste seděli doma a můj lékař mi zavolal a řekl:„ Dobrá zpráva pro Andrewa, “můžeme vám dát vakcínu! Prozatím při pohledu na výsledky bych mohl říci: „Výborně, mohu místo AstraZeneca použít Pfizer nebo Moderna?“ Protože jeho účinnost je mnohem vyšší. “

Frekvence byla posílena poté, co vědci z Jižní Afriky zjistili, že typ viru, který tam byl poprvé identifikován, by mohl uniknout vakcíně Oxford-AstraZeneca. Jihoafrická republika ukončila uvedení AstraZeneca na trh.

Asi tucet evropských zemí se také vyhýbá oxfordskému očkování u lidí starších 65 let, což naznačuje, že rané studie nezahrnovaly dostatečný počet dobrovolníků v této věkové skupině, aby prokázali svou účinnost.

Ale mnoho lidí v Británii dává přednost značce Oxford. Viděli to Vynálezci„Sebevědomá Sarah Gilbertová a uklidňující Andrew Pollard v televizi – a podle nich vypadá volba z Oxfordu správně.

Paul WilliamsLékař a bývalý poslanec za práci pro The Washington Post uvedl, že někteří pacienti odmítli jmenování Pfizer, a řekli: „Ne, děkuji, počkám si na jmenování v Anglii.“

Williams řekl, že věří, že preference vyplývají ze šikanujícího souhlasu místního produktu s premiérem Borisem Johnsonem „od našich skvělých britských vědců“. Mzdy navrhly, aby dávky vakcín Union Jack obsahovaly lahvičky, přestože je AstraZeneca britská švédská farmaceutická společnost.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, 18. ledna vyzval země, aby rovnoměrněji rozdělily dávky koronaviru po celém světě. (Reuters)

Místo toho je Oxford jednou z nejlepších univerzit na světě a samotný název evokuje směsici citů pro Brity – hrdost, závist, touhu a nenávist – což vyústilo v několik satirických videí široce sdílených na sociálních médiích. READ Bidenova volba íránského vyslance oživila hořkou debatu o jaderné dohodě

Josh Perry, stand-up komik zveřejnil klip Pašerák se vydává za Oxford„Kdo se chlubí pokorou:„ Nechtěl jsem Pfizera přijmout. Nechci tě znevažovat. Bylo to skutečně neuvěřitelně možné. Není to tak, že by jiné vakcíny byly horší. Ale pouze jedna dává vašemu imunitnímu systému lepší základ. “

Mimochodem, Pfizer je obrovská farmaceutická společnost se sídlem ve Spojených státech, ale vakcínu vyvinula A. Německý turecký pár Provoz malé špičkové společnosti s názvem BioNTech. Takže pro některé v Evropě je střela Pfizeru „německou střelou“.

Oba údery mají přechodné vedlejší účinky, společné s vakcínami, jako je bolest a citlivost v místě vpichu, bolesti hlavy, únava, bolesti svalů, celkový pocit malátnosti, zimnice, horečka, bolesti kloubů a nevolnost.

V počátcích mělo očkování Pfizer za následek několik epizod těžké alergické reakce u velmi vnímavých lidí, což způsobilo vypnutí vakcíny. Sociální média jsou plná příběhů o tom, jak se plakáty z Oxfordu nebo Pfizeru cítí den po první dávce.

Andrew PollardVedoucí oxfordského týmu pro vakcíny řekl novinám: „Pro mě osobně dostanu jakoukoli vakcínu, která je k dispozici, protože nejdůležitější na očkování je dávka v paži.“

Pollard varoval před zaměřením na přesná čísla v raných klinických studiích. „Problém je v experimentech, pokud experimenty neprovádíte tváří v tvář, opravdu nevíte, jestli číslo 95 procent v jednom experimentu a 62 procent v jiném experimentu znamená totéž,“ řekl.

Gilbert, spolutvůrce Oxford Snapshot, připustil: „Byly dny, kdy se mi nechce číst noviny, protože je to mnohem bláznivější než AstraZeneca a opravdu nechápu, proč tomu tak je.“

Řekla, že v Británii se brzy objeví „přímé výsledky v reálném světě“ srovnávající Pfizer s Oxfordem. „Tak uvidíme, jak to vypadá.“

Anesteziolog Gareth Greenslad dostal injekci Pfizer v nemocnici, kde pracuje. Jeho manželka, zdravotní sestra, dostala vakcínu AstraZeneca v očkovacím centru v Bristolu.

Řekl, že by jednoho z nich šťastně vzali. Přiznal však, že chce Pfizer, „protože je to nová technologie a lékaři jsou divní.“ READ Administrativa společnosti Biden se zavazuje rozšířit očkování, protože zimní bouře způsobují zpoždění Zprávy z USA

Jak uvedl, vakcína Oxford-AstraZeneca je „poněkud konvenční“, vyrobená ze studeného, ​​slabého viru šimpanze, který nese extrakt DNA napodobující virový špičatý protein. „Takže z hlediska zabránění tomu, abyste zemřeli, AstraZeneca ano,“ řekl Greenslad.

Chtěl by si ale představit lektvar Pfizeru uvnitř, založený na nové biotechnologii mRNA – „Je skvělý nápad naučit buňky produkovat neškodný protein a pak vše zase zmizí, ale imunitní systém je tam jako vinutá pružina. “

Na otázku, zda by lidé měli mít přednost, řekl Greenslad: „Ano, v ideálním světě.“

Řekl však, že snímek společnosti Pfizer, který pro přepravu a skladování potřebuje specializované mrazničky, znamená, že je pravděpodobnější, že bude nalezen ve velkých nemocnicích, a AstraZeneca bude pravděpodobně nalezen na menších místech, kde lze vakcínu umístit do běžné ledničky – další způsob, jak uhodnout, která vakcína by mohla být v daném místě nabízena.

Pro některé jsou tyto výběrové diskuse frustrující. Prostě říkají rychleji.

Čtvrtina populace dostala alespoň jednu dávku vakcíny a Koronavirus Případy dramaticky klesaly. Británie je však stále ve třetím národním uzamčení. Země má v průběhu epidemie nejvyšší míru úmrtí na obyvatele v Evropě a za několik dní je to nejhorší na světě. Její zdravotní systém je poškozený a přepracovaný. Pacienti vyžadující rutinní chirurgický zákrok byli zařazeni na čekací listiny na jeden rok.

Linda Boldová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Edinburghu, uvedla, že umožnění lidem zvolit si preferovanou vakcínu je v rozporu s britským modelem znárodněné zdravotní péče.

“Prezentace je a zůstane výzvou. Takže není spravedlivé, aby ostatní měli tuto možnost v systému financovaném z veřejných zdrojů.”