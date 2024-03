70 milionů let starou kostru dinosaura objevil muž na procházce se psem

Muž, který před dvěma lety vzal svého psa na procházku do Francie, učinil překvapivý objev, který až doteď tajil.

V roce 2022 Damian Bochetto našel masivní 70 milionů let starou fosilii, která se ukázala být téměř kompletní kostrou dlouhokrkého titanosaura, řekl ABC News.

Bocheteau, kterému je nyní 25 let, uvedl, že k nečekanému objevu došlo v lesích Montolier nedaleko jeho domova ve vesnici Crozy v jižní Francii.

„Oblast kolem Croze je bohatá na dinosauří fosilie a další druhy, které žily ve stejnou dobu,“ řekl Bochetto ABC News v přeloženém prohlášení. „Po dobu 28 let Crozi dodává a staví jednu z největších sbírek svrchnokřídových dinosauřích fosilií ve Francii.“

S laskavým svolením Damian Bochetto

Titanosauři, příslušníci rodiny sauropodních dinosaurů, se po Zemi pohybovali od pozdní jury – před 163,5 miliony až 145 miliony let – až do konce křídového období, které trvalo před 145 miliony až 66 miliony let. Britannica.

Dlouhokrcí dinosauři jsou největšími známými suchozemskými zvířaty, uvedla Britannica a dodala, že někteří titanosauři dorostli do velikosti moderních velryb. Jeho fosilie, které zahrnují 40 různých druhů, byly podle Britannica nalezeny na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Bochetto – který má „vášeň“ pro paleontologii – objevil odhalené zkameněliny kostí, což vedlo k vykopávce ze 70 % kompletního zkamenělého titanosaura o délce 30 stop.

„Stalo se to jednoho rána, jako každé jiné ráno, během obyčejné procházky,“ řekl Bochetto místnímu webu. Francie modrá V únoru. „Při procházce se psem sesuv půdy na okraji útesu odhalil různé kosterní kosti.“

S laskavým svolením Damian Bochetto

„Byly to spadlé kosti, a proto izolované,“ řekl Bochetto. „Po několika dnech vykopávek jsme si uvědomili, že to byly spojené kosti.“

Bochetto spolu se členy Archeologické a paleontologické kulturní asociace (ACAP) v muzeu Croze zachovali nálezy v tajnosti, aby ochránili místo vykopávek, když vykopávali masivní kostru.

„Během extrakce jsme [were] V pískovci. „Je to velmi solidní záloha,“ řekl Bochetto a dodal, že on a členové ACAP se obávají, že místo bude „vydrancováno a poškozeno lidmi, kteří to nevědí.“

Bochetto doufá, že lidé navštíví Crozeovo muzeum, aby viděli kostru titanosaura, nyní, když byla fosilie vykopána a uchována pro studium. „Je to průlomový kousek pro širokou veřejnost, mít možnost obdivovat dinosaury s takovým anatomickým významem,“ řekl.

S laskavým svolením Damian Bochetto

Od svého objevu před dvěma lety Bochetto řekl, že opustil svou práci v energetickém sektoru a nyní doufá, že získá magisterský titul v paleontologii, aby mohl pokračovat ve své práci v Crozi.

Francis Vague, zakladatel Croze Museum, řekl France Bleu, že Bochettův mimořádný objev dokazuje, že měl „oko“ pro výzkum dinosaurů.

„Tohle je velmi vzácné, musel mít oko,“ řekl Fagg o Damienovi. „Jsou lidé, kteří tuto stránku neviděli 30 let.“