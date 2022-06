S návratem Velkého hadronového urychlovače rostou naděje fyziků

John Ellis, teoretik z CERNu a Kings College London, poznamenává, že bylo publikováno nejméně 70 výzkumných prací, které navrhují vysvětlení nového rozporu v bloku W.

„Mnoho z těchto vysvětlení také vyžaduje nové částice, které mohou být v dosahu LHC,“ řekl. „Zmínil jsem se o temné hmotě? Takže je třeba dávat pozor na spoustu věcí!“

Bude to vzrušující. Bude to tvrdá práce, ale opravdu se těšíme na to, co máme a jestli je v datech něco opravdu vzrušujícího,“ řekl Dr. Patel o nadcházejícím závodě.

Dodal: „Můžete projít vědeckou kariérou a nebudete to moci jednou říct. Takže mi to připadá jako privilegium.“