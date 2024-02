„All Quiet On The Western Front“ se streamuje na Netflixu v České republice

Netflix

V současné době probíhá v České republice nedaleko Prahy natáčení celovečerního filmu Netflix z první světové války Na západní frontě je všude klid.

Edward Berger (Patrik Melrose) režíruje německou verzi klasického protiválečného příběhu. Malte Grunert ze společnosti Amusement Park Film produkuje podle scénáře Iana Stockela, Leslieho Pattersona a Bergera. DoP je James Friend.

Hrají: Felix Kammerer, Albrecht Schoch, Moritz Klaus, Aaron Helmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Adrian Grünewald, David Stresow, Andreas Döhler, Sebastian Holke, Alexander Schuster, Luc Feit, Michael Wittenborn, Michael Stange, Andre Marcone, Tobias Langhoff, Anton von Lokoffa

Poprvé jsme projekt odhalili loni. Netflix dnes odhalil první pohled na produkci, která se natáčí od března.

Jeden z nejprodávanějších německých románů všech dob, dojemný příběh Ericha Maria Remarqua sleduje tři mladé muže, kteří se dobrovolně přihlásí do německé armády. Chlapci plni vzrušení a vlasteneckého zápalu nadšeně pochodují do války, ve kterou věří. Jakmile se však dostanou na západní frontu, objeví hrůzu války, která ničí duši. Jejich předsudky o nepříteli ao tom, co je v konfliktu správné a co špatné, se hroutí. V Odpočítávání do příměří musí hlavní hrdina pokračovat v boji až do konce, s jediným cílem, než uspokojit touhu vyšších důstojníků ukončit válku po německém útoku.

Román byl adaptován Universal a Lewis Milestone v roce 1930 a získal Oscara za nejlepší film a nejlepší režii.