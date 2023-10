Izraelský nálet na jižní Libanon zabil novináře a zranil několik dalších Zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu

Podle očitých svědků a novinářů na místě byl při ostřelování izraelskými silami v jižním Libanonu zabit nejméně jeden novinář a šest dalších bylo zraněno.

V pátek agentura Reuters potvrdila, že při útoku byl zabit kameraman Issam Abdullah.

Agentura Reuters v prohlášení uvedla: „Urychleně hledáme další informace, spolupracujeme s úřady v regionu a podporujeme Essamovu rodinu a kolegy.

Dodala, že zranění byli také dva další novináři agentury Reuters, Thaer Al-Sudani a Maher Nazih.

Izraelská armáda zaútočila na skupinu novinářů, včetně posádky Al-Džazíry, byl zabit kolega z jiné agentury a dva naši kolegové z Al-Džazíry byli kromě řady dalších zraněni. – Ali Hashem Ali Hashem (@alihashem_tv) 13. října 2023

Al-Džazíra uvedla, že mezi zraněnými byli fotograf Eli Brakhia a reportérka Carmen Joukhadar.

Dodal: „Tatanková střela je zasáhla přímo. Bylo to strašné.“ Tamní situaci, nedokážu to vysvětlit, nedokážu to popsat, informoval korespondent Al Jazeera Ali Hashem z Alma Shaab, který řekl, že tým reportérů byl jasně označen jako novinář.

Agence France-Presse uvedla, že mezi zraněnými jsou dva její reportéři. Agence France-Presse uvedla, že k bombardování došlo po pokusu palestinské frakce proniknout přes izraelskou hranici z jižního Libanonu s odvoláním na libanonský bezpečnostní zdroj. Agentura Associated Press uvedla, že nedaleké auto zůstalo po útoku ohořelé s odvoláním na fotografa, který byl přítomen.

Libanonský Syndikát tiskových redaktorů v prohlášení odsoudil „cílení“ na novináře a popsal Abdullahovo zabití jako „úmyslný zločin“.

Rostoucí napětí

Od sobotního bleskového útoku palestinského hnutí Hamas na jižní Izrael z blokovaného pásma Gazy, při kterém zahynulo nejméně 1300 lidí, Izrael neúnavně bombardoval blokovanou pobřežní enklávu. Podle palestinských úřadů bylo při izraelských náletech na Gazu zabito nejméně 1799 lidí.

Vzhledem k tomu, že se očekává, že Izrael zahájí pozemní invazi do Gazy, narůstají obavy, že by se boje mohly rozšířit na další fronty v regionu. Ozbrojené skupiny v jižním Libanonu si občas vyměňují palbu přes severní hranici Izraele, přičemž střety tento týden byly nejkrvavější od roku 2006.

Obyvatelé severního Izraele a jižního Libanonu sledují přeshraniční výměny s hrůzou v obavách z možné eskalace, která by mohla vést k rozsáhlému konfliktu mezi Izraelem a masivní Íránem podporovanou skupinou Hizballáh, která v pátek vyzvala k izraelskému útoku. „Ohavný zločin“, který neprojde „bez odpovídající reakce“.

„Naše životy se zastavily,“ řekla dříve al-Džazíře Mary, 28letá svatební plánovačka z vesnice v jižním Libanonu poblíž Bint Jbeil. „Nevíme, kdy se vrátí do normálu. Zajímalo by nás: Co bude dál?“

Vyzbrojený arzenálem raket dlouhého doletu a letitými bojovými zkušenostmi získanými z bojů po boku Assadovy vlády v syrské občanské válce by zapojení Hizballáhu proměnilo konflikt ve válku na dvou frontách, která by mohla vyčerpat kapacitu IDF a předznamenala větší zapojení z regionálních skupin.Podporováno Íránem.

Izraelské bombardování zabilo na začátku tohoto týdne tři členy Hizballáhu a Hizballáh ve středu bombardoval izraelskou základnu protitankovou střelou. Ale zatím se obě strany omezily na vzájemné reakce, které jim umožnily vyhnout se druhu totální konfrontace, která by mohla přijít za vysokou cenu.

V Gaze byli zabiti dva novináři

Podle skupin za svobodu tisku a mediálních sítí bylo v Gaze od sobotního zahájení bombardování blokovaného území Izraelem zabito nejméně šest novinářů.

Saeed Al-Taweel, Mohammed Sobh a Hisham Al-Nawajeha byli zabiti při leteckém útoku v úterý.

Ibrahim Muhammad Lafi a Muhammad Jarghún byli zastřeleni a zabiti, když o tom v sobotu informovali, podle palestinské skupiny pro svobodu tisku Mada a neziskové organizace Výbor pro podporu novinářů.

Výbor na ochranu novinářů se sídlem v New Yorku v sobotu oznámil, že Muhammad Al-Salhi byl zastřelen na hranici východně od uprchlického tábora Bureij v centrálním pásmu Gazy.