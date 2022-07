Festival v Goodwoodu: Khaadem pokračuje ve skvělém skóre Kinga George v Charlie Hills a porazil Russella | Závodní novinky

Server znovu ukázal svůj obdiv k Goodwoodu, když zastavil Raaselovu pozdní výzvu v King George Qatar Stakes.

Vítěz poháru stewardů v roce 2019, od té doby se obecně snažil zvýšit laťku, přestože naposledy vyhrál Palace House Stakes v Newmarketu.

Trénovaný Charlie Hillsem – který vyhrál tento druhý set čtyři po sobě jdoucí roky s proslulým Batshem v letech 2017-2020 – je šestiletý chlapec odměněn 8/1.

Tempo udával Frankie Dettori proti českému útočníkovi Pontusovi, ale jeho krok se začal zkracovat při běhu Furlonga.

Ryan Moore – první vítěz na koni – protáhl koně mezi koňmi a udeřil dopředu furlongem, aby se rozběhl, a zatímco Russell dokončil rachot pozdě, stejně jako se svou technikou, nedokázal chytit sluhu, který vyčníval vedle krk. .

Hills byl schopen poskytnout mnohem radostnější zprávu, než která následovala po nešťastném incidentu v Royal Ascot.

obrázek:

Trenér Charlie Hills nyní vyhrál pět z posledních šesti běhů King George Qatar Stakes





Řekl: „V Králově pavilonu zjevně vyšel (ze stání) bez žokeje, ztratil zadní část a Jimmy (Spinner) na něj nebyl správně a udělal nebezpečnou půdu i bez žokeje, aby ho dokončil jako další. do přírodního pásu.

„V plánu bylo vždy jet sem, mysleli jsme si, že mu trať vyhovuje, protože už tu byl v Poháru stewardů. S věkem je rychlejší a dnes byl velmi uvolněný, což není jako on. Ryan byl pryč, když vyhrál Stewards Cup, tak si ho jezdi, jak chceš, vyhrál to několikrát, ale nemusí to tak jezdit.

„Dal mu broskvový běh, když se dostih rozjel, sjel ze vzdáleného zábradlí, ale tím se to otevřelo. Na závodech má rád trochu prostoru a je to dobrý kůň, je to velmi dobrý kůň s mnoha Rychlost.

„Ryan byl velmi pozitivní, když sestoupil, a teď se musíme podívat (v prvním setu), ať už je to Nonthorpe nebo kdekoli, podíváme se na ty závody a jestli bude země rychlá, dá mu to nejlepší. šanci na výhru.

obrázek:

Ryan Moore mluví s Khadimovými kontakty v Goodwoodu





„Stárne a běžcům to nějakou dobu trvá, ve třech letech měl skvělou sezónu a ve čtyřech letech mu to úplně nefungovalo. Teprve začíná dávat závody dohromady, což je opravdu povzbuzující.“

„Může pokračovat příští rok a rok poté, pokud nebudeme chamtiví a udržíme ho šťastným.“

O druhém místě, Chrisi Dixonovi, majiteli Raasel The Horse Watchers, řekl: „Dostali jsme se do Flying Five (v Curragh). Je v mixu a my mu dáme šanci. Musíme zkus to a jdi do těchto velkých závodů.“

„Vůbec jsme nechtěli, aby byla půda podmáčená, protože on chtěl, aby byla půda pevná. V polovině cesty ztratil rovnováhu, takže se postavil na zadní nohu.“

Jeho trenér Mick Appleby dodal: „Půda může být zaplavena vodou a má rád rychlejší povrch. Má sprintera Blinder a vítěz je velmi dobrý koňský server, takže nejsme vůbec zklamaní.

„Je to opravdu pěkný kůň a rozhodně je to kůň skupiny B. Teď si představuji Nonthorpe a Létající pětku.“