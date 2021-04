Stane se sokol a zimní voják druhou sezónu?

“Každý se bojí toho druhého. Jídlo je špatné, protože si ho musí zabalit jinde a přinést nám ho do sáčků Ziploc. Ano, je to hrozné. Ve skutečnosti žijete v karanténě. Není to jako bublina NBA, kde měli holičství.” “A přátelé, se kterými se můžete setkat.” Zábava dnes večer„Ne, pokud se přiblížíte někomu ze šest stop, je tu malý český muž, který k vám přijde a vystoupí s holí a řekne:„ Musíte se pohnout, “řekl. „Takže je to drsné.“

v zákulisí

A nejen to Dlouho se o něm říkalo To je zápletka Sokol a zimní voják Původně se točí kolem Karliho a Flag-Smashers, kteří hrozí uvolněním smrtícího viru. Pokud jsou pověsti zcela pravdivé, pak si můžete jen představit rychlou organizaci, kterou musel Marvel udělat, aby překonfiguroval nejnovější gang darebáků na ten, který měl na obrazovce smysl, aniž by se snížila pandemie. Možná se vyvinuly některé z tonálních problémů seriálu, které nakonec způsobily všechny tyto změny a logistické problémy.

když Sokol a zimní voják V březnovém debutu byli Mackie a jeho týmový kolega Sebastian Stan opakovaně dotázáni, zda bude druhá sezóna. Jejich odpovědi byly vždy utápěny v nejistotě, jako odpovědi Marvel Maestro Kevin Feige, jehož předvídatelné odpovědi na kouli na akci Magic 8 nikdy nic neodhalí, ale v rozhovoru s IndyWireMarvel Studios je viceprezidentem pro výrobu a vývoj a Tuky Výkonný producent Nate Moore pravděpodobně pronesl, co si někteří z těchto lidí mysleli, pokaždé, když byli požádáni Sokol a zimní voják Série 2.

„S jistotou jsme přišli s nápady, protože vždy chceme neustále přemýšlet o tom, kam by se věci mohly ubírat, ale upřímně řečeno, při drcení pandemie se jen snažíme dokončit show a ujistit se, že to přijde nahoru, “vysvětlil Moore,„ toto vydání přichází ve správný čas, “dodává:„ Doufejme, že na konci sezóny uvidíte potenciál toho, co můžeme říci v pozdější sezóně. “

Nyní, když jsme viděli konec sezóny 1, můžeme konečně vidět, co Sokol a zimní voják Sezóna 2 může znít jako: Extra dobrodružství Wilsona a Barnesa jako Captain America a Winter Soldier, opravování chyb a eliminace padouchů ve složitém post-bublinovém světě.

Kapitán Amerika a zimní voják

Jistě, první sezóna přehlídky nechala dostatek visících strun, které se za sekundu zvedly. Sam a Bucky by mohli zmařit pokusy Sharon Carterové využít její obnovenou roli vládního agenta ke krádeži nově vznikajících zbraní a technologií nebo se dostat na dno všeho, co Julia Louis-Dreyfus chce, aby Valentina Allegra de la Fontaine s USA. činidlo.