Brankář se po virálním videu stává virtuální legendou pivní hokej

Market, já jsem. (WJMN) – Trochu štěstí, stejně jako spousta dovedností, přivedly brankáře Jordana Nagelkirka k online pozornosti poté, co se online stalo virálním hokejovým videem.

Rodák z Marquette v Michiganu řekl, že hrál zápas o pivní hokej v Portlandu v Oregonu, když dostal „šťastnou přestávku“.

Řekl: „Byl to hokej pozdě v noci, jen tak pro zábavu, a víte, každou chvíli máte štěstí, když uděláte něco bláznivého.“

Nagelkirk zachytil své nyní virální video asi před dvěma lety kamerou GoPro, kterou sdílí NHL, Barstool Sports, mnoho známých hokejových bloggerů a viděno stovky tisíckrát.

A všechno to začalo uvolněnými pásky na hokejových vycpávkách.

“Jsem hokejový fanoušek staré školy, takže jsem v 90. letech našel tyto skvělé hokejové soupravy v USA. Koupil jsem je a dostali je jako 50 opasků.” První noc, kdy se nosil, byl jeden z opasků pryč. Konfrontace je na druhé straně ledu, takže se snažím zafixovat opasek v domnění, že na mě nebudou tlačit. “

Po konfrontaci řekl, že viděl hráče, jak k němu vyrazili, zatímco jeho opasek byl stále uvolněný. Když se přiblížili, řekl, že implementoval hnutí typu drop-and-roll neboli Hašek Roll, typické pro bývalého českého brankáře Dominica Haška, známého jako „The Dominator“.

“Hrál jsem si teď trochu s Hašekem Rollem. Je to jen trochu zábavný vkus. Vytahuji to, funguje to.” Naštěstí mám stále určitou flexibilitu. Proto se mi podařilo toto rozdělení uložit. To bylo velmi zábavné. Hned poté jsem věděl, že přišli soudci a řekli: „Ach, to je jistě ochranný klip.“

Video ani zdaleka nebylo hitem přes noc.

„Myslím, že jsem to vložil na Instagram nebo na svůj malý YouTube a na Facebooku je spousta hlídacích psů. Ten druh zachycování a sdílení páry. Myslím, že TSN to zpočátku zachytil, pak to nějak začalo . “

Řekl, že video před několika dny přeposlal a řekl: „Hej NHL, ještě jsi mi nezavolal. Hledám svoji smlouvu.“

Řekl, že to znovu získalo sílu a „šlo všude“.

Řekl: „Bylo to trochu divoké.“

Nagelkirk stále musí tuto smlouvu obdržet, ale jeho poslední špatná pověst může být další nejlepší věcí.

„Miluji brankářskou brandu. Dělám to téměř celý život. Mám chvíle, kdy můžu udělat několik skvělých věcí. Je skvělé to vidět ve světě a uvědomit si to i ostatní. Cítí se dobře. Je to dobré pumpování mých pneumatik, víš. „Cítím se opravdu dobře.“ Pro únik piva to může být tak dobré, jak jen to jde. Kromě toho víte, že být povolán jako nouzový brankář týmu NHL, to je právě tady. Je skvělé být uznán, víte, ve sportu, který rádi hrajete pro zábavu. “