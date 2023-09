„Starfield“ může vydat více „živého“ obsahu mimo své rozšíření

Bethesda

Je tam zajímavé Rozhovor v japonštině Když se Phil Spencer z Xboxu zatoulá, ptá se na nejrůznější témata včetně Game Pass, nového vztahu Xboxu se Square Enix a samozřejmě Starfield, největšího vydání Xboxu roku.

Když se Spencer zeptal na plány Starfield do budoucna, řekl následující:

„Věříme, že je nezbytné pokračovat v aktualizaci obsahu Starfieldu, abychom si udrželi zájem o hru po dlouhou dobu a podpořili pokračující předplatné. A to je přesně to, co Todd Howard a jeho tým nyní dělají.“

Považuji to za poměrně zajímavou odpověď a naznačuje to, že budoucnost Hvězdného pole může zahrnovat jiné prvky, než jaké již byly stanoveny. Zdá se, že Bethesda již oznámila, že Starfield dostane rozšíření Shattered Space, přičemž současné odhady na to poukazují někdy na začátku roku 2024, asi šest měsíců po startu. Do té doby by měly být dostupné také modovací nástroje Bethesda Creator.

Musím se divit, jak mimo to vypadá „udržování angažovanosti“ se Starfieldem. Je zřejmé, že velkým problémem při spuštění hry, jako je Starfield na Game Pass, je to, že se hráči mohou do hry zaregistrovat a poté ji po měsíci nebo tak nějak zrušit, když budou mít pocit, že s hraním skončili. Bethesda je tedy musí dát důvod Chcete-li pokračovat ve hře.

Nechci říkat, že se Starfield změní v hroznou nabídku služeb, ale musím se zeptat, jaký je zde plán. Pokud rozšíření vyjde za šest měsíců, je to dost času na to, abyste ztratili předplatné Game Pass, pokud lidé odstoupí, jakmile budou mít pocit, že hře věnovali dost času.

Přistihl jsem se, že přemýšlím… Fallout 76 je tady. Dobře, dobře, počkej chvíli. Ne, ne 49 spuštění Metascore, ale jak se vyvíjel v průběhu času a vytvořil úhlednou malou komunitu. Od svého vydání v roce 2018 existuje Fallout 76 16 různých aktualizací Různé velikosti, některé velké, některé malé. A stále pokračují, nová aktualizace přijde do Atlantic City příští rok v prosinci.

A samozřejmě je tu také No Man’s Sky, hra, se kterou je Starfield donekonečna srovnáván, a to z dobrého důvodu. Ta hra byla „opravena“ více aktualizacemi, než mohu v tuto chvíli spočítat, a opět ne všechna obrovská rozšíření, ale aktualizace různých velikostí se slušně velkými doplňky. Byla například aktualizována pouze budova základny. Nebo pozemní vozidla. Příběhové otázky. Hlavní reformy kvality života a obnova systémů.

Jde o to…myslím, že tady je ve hře více možností, než jen opravy chyb, nějaké vylepšení rovnováhy a pak DLC za šest měsíců. Myslím, že Bethesda se od Falloutu 76 hodně naučila, pokud jde o budování hráčské základny, a Starfield má určitě lepší základy, než se kterými tato hra začínala.

Neočekávám, že Starfield bude něco jako multiplayer. Ale zajímalo by mě, jestli bychom se mohli posunout směrem k sérii aktualizací, alespoň trochu podobných těm, které jsem zmínil. Ne, nejde o plnohodnotnou živou službu. Nemluvím o sezónách a bitevních pasech, ale mezi hlavními rozšířeními (předpokládám, že jich bude více než jedno) přichází dostatek obsahu, aby se lidé vraceli a více rozuměli.

Možná dostaneme ta pozemní vozidla, která všichni chtějí. Více částí lodí a základny (myslím, že je to dané). Více zbraní a brnění. Planety, které zažívají jarní život, který nikdy předtím nežily (přemýšlím o nějaké akci „hon na příšery“). Do hry je vloženo alespoň nějaké množství nových úkolů nebo „překvapivých“ událostí, které lidi vyzývají, aby se přihlásili.

O ničem z toho se nikdy nemluvilo, takže to samozřejmě nemohu říct On je Stává se to, ale také by mě zajímalo, jestli Starfield nechtěl stigma živé služby při spuštění a teď, jestli přidali věci (zdarma, dokonce i rozšíření), které by byly příjemným bonusem a hlavním důvodem, proč si ponechat předplatitele Game Pass. bez Takové věci, nejsem si jistý, jak zabránit spoustě lidí, aby před rozšířením zrušili Game Pass, nebo se dokonce nutně vrátili k rozšíření, až dorazí.

