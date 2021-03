Blinkenovo přivítání NATO nezakrývá rozdíly v klíčových otázkách

Ale Blinken slíbil, že „Spojené státy nebudou nutit naše spojence, aby si vybrali„ my nebo oni “s Čínou, a to navzdory„ donucovacímu chování “Pekingu, které„ ohrožuje naši kolektivní bezpečnost a prosperitu “a jeho snahy„ podkopávat pravidla mezinárodního systému a hodnoty, které sdílíme. My a naši spojenci. “

Zároveň Blinken uvedl, že Washington se bude snažit spolupracovat s Čínou na otázkách, jako je změna klimatu a zdravotní bezpečnost, a učinit totéž s Ruskem, i přes jeho agresivní opatření, v oblasti kontroly jaderných zbraní, „strategické stability“ a klimatu . .

Pak je tu plynovod Nord Stream 2, ruský projekt, který bude přepravovat ruský plyn do Německa a obejde Ukrajinu a Polsko. Biden se nijak netajil, že nesouhlasí s plynovodem a že má v úmyslu dodržovat právní požadavky a uvalit sankce na jakoukoli společnost nebo instituci, která jej pomůže vybudovat.

Na začátku jejich bilaterálního setkání pan Blinken zopakoval tento postoj německému ministru zahraničí Heiko Maasovi. Zároveň zdůraznil, že Německo je jedním z nejdůležitějších amerických spojenců, že plynovod je „obtěžováním velmi solidního spojenectví“ a že Německo má několik možností, jak to udělat.