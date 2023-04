7 nejlepších nových filmů ke zhlédnutí na Netflixu, Hulu, Prime Video a dalších tento týden (4.–10. dubna)

Tento týdenní seznam nejlepších nových filmů ke shlédnutí online může být spíše o těch, o kterých jste ještě neslyšeli, než o těch, které už máte.

Rozhodující film pro všechny slaví 65. výročí: Sci-fi dobrodružný film Quiet Place, který postaví Adama Drivera do nelehké situace – zatímco ho dinosauři pronásledují. Je to spíše rodinný film, než byste na základě jeho reklamní kampaně čekali.

Na Netflixu máme dva zcela odlišné filmy. První, dokument o zpěvákovi a skladateli Lewisi Capaldim, může být klíčem k jeho rostoucímu celosvětovému dosahu a nabízí pohled do zákulisí toho, jak se vycházející hvězda vyrovnávala se svým duševním zdravím, když jeho popularita rostla. Pak je tu Chupa, rodinný film o legendární scéně nalezené v Mexiku.

Hulu má také komplexní akční film, kde jsou únosy diktovány středověkou politikou, zatímco Prime Video nabízí film založený na skutečném příběhu civilisty, který přistál s letadlem, se kterým nikdy neměl v úmyslu letět.

Lewis Capaldi: Jak se cítím právě teď (Netflix)

Lewis Capaldi nebyl senzací crossover, ale píseň skotského zpěváka a skladatele „Someone You Loved“ byla klíčovým momentem, díky němuž se stal prvním Skotem, který zde měl singl č. 1 v žebříčku Hot 100 od Sheeny Easton v roce 1981. A pro Netflix prozradil celou svou slávu a její úspěch. A jeho dokument How I Feel Now poskytne divákům nový i známý intimní pohled na to, jak se vypořádal se svou úzkostí.

svědek Netflix (Otevře se na nové kartě) Od zítřka (úterý 5.4.)

80 pro Brady (MGM Plus)

Ano, ti, kteří čekali na Bradyho 80 – a nechali ho obejít kina a digitální nákup – ho nyní mohou sledovat s členstvím v MGM Plus. Neznáte MGM Plus? No, je to přeznačená verze Epix a má k dispozici 7denní bezplatnou zkušební verzi, pokud se zaregistrujete přímo nebo prostřednictvím kanálů Amazon Prime Video. Existuje také 30denní bezplatná zkušební verze se Sling TV (Otevře se na nové kartě).

Tato komedie s výletem je založena na skutečné skupině přátel z 80. let, které spojuje jejich láska k Tomu Bradymu a New England Patriots. Ale na rozdíl od těchto přátel, ženy 80. let For Brady – v podání Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno a Lily Tomlin – následují Patriots až do Super Bowlu.

Některými milovaný, 80 for Brady je spíše pro diváky než pro kritiky – líbí se mi to Desítky shnilých rajčat (Otevře se na nové kartě) (59 % pro kritiky, 89 % pro publikum). Herci si její ztvárnění zjevně užívají.

sledujte nyní MGM Plus (Otevře se na nové kartě) (K dispozici také přes Hlavní video kanály (Otevře se na nové kartě)A závěsná televize (Otevře se na nové kartě))

65 (numerický)

Před 65 miliony let – Mills (Adam Driver) se vydává na velkou vesmírnou misi, aby pomohl své rodině. Bohužel ale nakonec havaruje na planetě obývané nebezpečnými dinosaury všech tvarů a velikostí, včetně těch malých, kteří se dokážou plazit na malinkatá místa.

Osobně jsem si myslel, že film 65 by udělal mnohem lépe, kdyby byl lépe prodávaný a nebyl uveden tak brzy než The Last of Us od HBO (protože má trochu podobnou zápletku). To znamená, že je těžké polemizovat s kritikou kolegy, který tvrdil, že to bylo trochu předvídatelné – a že to potřebuje další zvrat nebo vývoj.

Koupit digitálně na Amazonka (Otevře se na nové kartě) Ostatní začínají v pátek (7. dubna)

Chupa (Netflix)

Alex (Evan Whitten) je teenager na dovolené s rodinou, kterou většinou nezná a která při návštěvě San Javier v Mexiku odhalí nechtěného mazlíčka: maličkého… chupacabra. Jeho otec (Demián Bichir) na takové bájné bytosti nevěří, ale když jeho otec vkročí do nového objevu, musí i on uznat, že jsou skutečné.

Pojmenovali ji Chupa a souhlasili, že to udrží v tajnosti, ET: The Extra-Terrestrial Method. Srovnání s ET pokračuje, když se samozřejmě objeví vědec (Christian Slater) – a ten se chystá unést Chupu a využít ho pro svůj vlastní prospěch. Známý, a přesto jedinečný, Chupa představuje solidní výběr pro náš seznam nejlepších rodinných filmů na Netflixu.

svědek Netflix (Otevře se na nové kartě) Od pátku (7.4.)

středověk (hulu)

Ben Foster a Michael Caine hrají v tomto díle z roku 2022, který se konečně dostává na Hulu. Foster hraje českého lidového hrdinu Jana, válečníka najatého Lordem (Kane), aby spáchal únos, který pomůže změnit poměr sil ve Svaté říši římské. Jeanovy dovednosti jsou žádané, protože je známý a schopný rytíř a je k dispozici pro takové žoldnéřské pokusy, jako je nechat Katherine (Sophie Lowe) zmizet, aby její snoubenec (Til Schweiger) dodržel slovo.

Jak se dalo čekat, středověk má byzantský příběh a to potvrdili i kritici. Ti, kteří to chválí, poznamenávají, že středověká akce je nejlépe oceněna více než děj – hlavní události jsou její nejzáslužnější částí.

svědek Hulu (Otevře se na nové kartě) Od pátku (7.4.)

V křídle a modlitbě (hlavní video)

Existuje něco děsivějšího než představa, že jste v letadle, kde skutečný kapitán zemřel za letu? No, to je přesně ta situace, na které je On a Wing and a Prayer založeno, přičemž Doug White (zde hraje Dennis Quaid) se musí ujmout této práce – i když jeho zkušenosti s létáním byly neuvěřitelně slabé, s pouhými 150 hodinami letu. Jednomotorová tryska. S pomocí podpory na zemi a posílen svou vírou se Dougovi (Spoiler) podaří splnit tento neuvěřitelně obtížný úkol.

Prime Video chytře zveřejnilo tento náboženský film, ve kterém hraje Heather Jarham, o velikonočním víkendu. V době publikace nebyly zveřejněny žádné recenze.

svědek Amazon Prime Video (Otevře se na nové kartě) Od pátku (7.4.)

Holly Spider (Netflix)

Nebezpečný muž jménem Saeed (Mehdi Bagestani) je na svobodě v tomto kritikou uznávaném íránském thrilleru založeném na skutečných událostech. Saeed se zaměří na pouliční prostitutky, které považuje za nemorální, a práce na snaze zjistit, co se děje, připadne novinářce Arezo Rahimi (Zahra Amir Ebrahimi), která se vydá v utajení, aby ho svedla.

Kritici film přirovnávají k Zodiacu Davida Finchera a zároveň uznávají, že film mezi diváky neuvěřitelně rozděluje. Režisér Ali Abbasi, který se zřekl jemnosti výměnou za natočení znepokojivého a poutavého filmu, byl oslavován za to, že vnesl do thrilleru o sériovém vrahovi íránskou sociální historii.

svědek Netflix (Otevře se na nové kartě) Od pátku (7.4.)

