CDC chce, abyste se připravili na zombie apokalypsu. (Ano, čtete správně.)

Pokud zombie začnou bloudit ulicemi – ano, řekli jsme zombie – Centra pro kontrolu a prevenci nemocí chce, abyste byli připraveni.

Uprostřed poskytování pokynů k bezprecedentní pandemii CDC aktualizovala své rady, aby se připravila na další extrém: zombie apokalypsu.

Zatímco Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) tvrdí, že to začalo jako „kampaň„ jazykem do tváře “, je to ve skutečnosti praktický průvodce pro jakoukoli mimořádnou událost, jako je tornádo, zemětřesení nebo povodeň.

„Možná se teď zasměješ, ale až se to stane, budeš to rád číst,“ CDC napsal na své webové stránce. „Hej, možná se dozvíš něco o tom, jak se připravit na skutečnou nouzi.“

Co by se stalo, kdyby se zombie začaly potulovat po ulicích?

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí tvrdí, že provede vyšetřování, jako je tomu v případě propuknutí jakékoli nemoci, a poskytne pomoc zemím. Dokud nebude stanovena příčina ohniska nákazy a způsob, jak ji lze léčit a zastavit, CDC obsahuje pokyny, které je třeba dodržovat, aby byla „v bezpečí před prominutím“.

Prvním krokem je příprava na setkání zombie – nebo na jakoukoli katastrofu: Vytvořte nouzovou sadu se základními potřebami, která vydrží několik dní.

Souprava by měla obsahovat galon vody denně pro každou osobu; Léčivé látky nepodléhající rychlé zkáze. Nástroje a spotřební materiál; Hygienické a hygienické výrobky; Oblečení a ložní prádlo jsou důležité dokumenty a zásoby první pomoci, CDC říká.

Pak byste měli sestavit pohotovostní plán, když je před vašimi dveřmi zombie nebo tornádo.

To zahrnuje identifikaci typů potenciálních mimořádných událostí ve vaší oblasti – například hurikán nebo zemětřesení – za účelem přípravy na tuto situaci a vytvoření seznamu nouzových kontaktů. Měli byste si také vybrat místo pro evakuaci a vytvořit evakuační plán, který obsahuje určené místo pro setkání pro vás a pro ty, se kterými žijete, abyste se přeskupili.

Tento blog je obzvláště relevantní z hlediska epidemie Silné zimní počasí minulý měsíc v Texasu To způsobilo výpadky proudu pro 4 miliony lidí po celé dny. Texas – A vlastní elektrickou síť Nebyli připraveni na teploty pod bodem mrazu a silné sněžení, kvůli kterému mnozí uvízli a bezmocní bez elektřiny a vody.

Blog CDC, původně publikovaný v roce 2011, obdržel 1450 komentářů, z nichž většina ocenila agenturu za její kreativní přístup k připravenosti na katastrofy.

Komentátorka Shelabella napsala: „Je to katastrofa tak, že dostanu diskusi o své rodině; a pomůže to i případné katastrofě.“

Další komentář uvedl: „I když jsem Zombie ještě nepotkal, prošel jsem obdobím výpadků proudu.“

Zdá se, že odborníci na katastrofy se shodují na účinnosti této kampaně.

„Myslím, že je to skvělé,“ řekl John Selleck, profesor na Jacobsově lékařské fakultě a biomedicínských vědách na univerzitě v Buffalu. Yahoo Live. „Jak jsme viděli u koronaviru, připravenost na katastrofy je zásadní.“

Tento článek se původně objevil v USA DNES: Zombie apokalypsa: CDC poskytuje užitečné rady pro případ nouze