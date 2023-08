Google Pixel 8 dostane další aktualizace operačního systému Android

Zatímco Pixel 6 zažil tři roky velkých aktualizací verzí Androidu a dvou dalších bezpečnostních záplat, to je stále daleko k životnosti iPhonu. Google doufá, že to změní na Pixel 8 a 8 Pro s výrazně více aktualizacemi OS.

Když se podíváme na mobilní prostředí Android, tři roky aktualizací operačního systému – což byl i případ telefonů Pixel s procesorem Qualcomm v letech 2017 až 2021 – zaostávají za příslibem čtyř aktualizací společnosti Samsung, který začal minulý rok s Galaxy S21, S22 a Flip 3. a Fold 3 a pokračoval přes zařízení vydaná v tomto roce, včetně některých cenově dostupnějších verzí společnosti.

Jiná zařízení Android, jako je Nvidia Shield, mají až osm let aktualizací, převážně proto, že Nvidia má plnou kontrolu nad (stárnoucími) čipovými sadami Tegra X1 a X1+. Google jde tímto směrem s Tensorem, ačkoli první tři generace Tensoru jsou silně založeny na Samsung Exynos.

Google propaguje „5 let aktualizací Pixelu“ na stávajících zařízeních se systémem Tensor, protože po Androidu 13, 14, 15 (například) váš Pixel 6 získá další 2 roky (24 bezpečnostních záplat za měsíc), což vám umožní jej ponechat. Pohodlné používání na vašem telefonu, i když bez velkých aktualizací operačního systému za poslední dva roky. Mnoho nových funkcí v systému Android je přirozeně zavedeno prostřednictvím aktualizací aplikací a služeb Google Play, takže váš telefon nebude nijak zaostávat.

Pak je tu Apple, s iPhone XS vydaným v září 2018 a iOS 12 dostane iOS 17 letos na podzim. iPhone 6S (a 7) z roku 2015 je Stále získáváte bezpečnostní verze Je to na iOS 15 a aktuálně je s aktualizacemi skoro 8 let staré.

Slabý příběh o aktualizaci Androidu ve srovnání s iPhonem byl snadnou ranou a Google na tom pracuje s Pixel 8 a 8 Pro. Slyšeli jsme, že Google plánuje konkurenční zvýšení počtu aktualizací operačního systému pro řadu Pixel 8 a budoucí zařízení by to měla dostat.

Z toho, co slyšíme, by příslib aktualizace Pixel 8 měl jít nad rámec současné politiky Samsungu ohledně vlajkových telefonů a smysluplně odpovídat iPhonu. Samozřejmě, ďábel se skrývá v detailech, zvláště v těch pozdějších letech. Například řada Galaxy v minulosti využívala ke konci čtvrtletní přístup. I pouhá pětiletá aktualizace operačního systému pro Pixel by stačila k tomu, aby telefon Google mohl být na vrcholu ekosystému a cokoli jiného by přímo pronásledovalo historii iPhonu.

Kyle Bradshaw a Ben Sean přispěli k tomuto příspěvku.