PUBG: Globální vydání nových zemí pro Android a iOS [Updated]

Aktualizace: 10. listopadu, 22:49 – Krafton odložil vydání PUBG: New State o 2 hodiny do 06:00 (UTC) kvůli aktuálním problémům se serverem.

Ahoj pozůstalí!

Vzhledem k aktuálním problémům se serverem jsme se rozhodli posunout oficiální spuštění hry o dvě hodiny na 06:00 (UTC). Omlouváme se za cokoliv nevhodného.

Další podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách. pic.twitter.com/ppej12dg5w – PUBG: NEW STATE (PUBG_NEWSTATE) 11. listopadu 2021

PUBG: New State, pokračování PUBG Mobile, se konečně začíná objevovat pro zařízení Android a iOS po celém světě. Hráči si mohou hru stáhnout z Google Play Store a Apple App Store a zažít futuristickou grafiku a zcela nový obsah, včetně mapy TROI, dronů, přizpůsobení zbraní, náboru týmů a dalších.

Pokud nezískáte možnost jej nainstalovat, je to proto, že se bude pomalu rozšiřovat do všech regionů a vše, co musíte udělat, je chvíli počkat, než se k vám dostane. PUBG: New State má v úmyslu poskytnout herní zážitek podobný PC na mobilních zařízeních s kompatibilitou i se zařízeními nižší třídy.

Velikost hry je asi 1,5 GB a její instalace do zařízení vyžaduje 2 GB volného místa. Navíc PUBG: New State vyžaduje alespoň Android 6.0 nebo vyšší, 2 GB RAM, a pokud jste uživatelem iOS, budete ke spuštění hry potřebovat iOS 13.0 nebo vyšší.

Erangel a TROI jsou jediné mapy aktuálně dostupné v PUBG: New State. Hra má také Survival Pass, stejně jako Royale Pass v PUBG Mobile, kde hráči mohou plnit různé mise a získat zdarma a prémiové odměny hned na začátku.