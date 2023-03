Martin Herbert v Kláře Hosnedlové

Dokumenty k představení seriálu Klára Hosnedlová „Hnízdo“ Ještěd Tower 2019-21, Liberec, Česká republika, 2019. Foto: Adrian Escu.



krátce před Umělkyně českého původu Klára Hosendlová při otevření své výstavy Nest v berlínské galerii Kraupa-Tuskany Zeidler v roce 2020 přivádí do prostoru dvě ženy. Oblékla je do svérázných trendy outfitů – bledě černých silikonových bund od Kathariny Dubic – a poté, co jim dala nějaké pokyny, začala fotit. Ženy se pohybovaly, stejně jako návštěvníci Hnízda, jakousi scénou, která čekala na aktivaci. Mezi jeho prvky, sjednocené vybledlými barvami, patřil decentně kostkovaný kovový stolek-Spermie– vanu obsahující houby reishi (dlouho používané v asijské tradiční medicíně a nyní testované na léčbu rakoviny); zakrytá tyčová svítidla od podlahy ke stropu z kouřového ombré skla; Složité výšivky z bavlněných nití připomínají realistické malby. Tyto nádherné tapisérie jsou zasazeny do tmavě šedých rámů vykreslených na velkých brutalistických deskách z drážkovaného teraca a držených barevnými skleněnými kotouči. Geometrický, diagonálně šikmý vchod, který vypadal jako vypůjčený z přetechnizovaného sci-fi filmu, vedl k velké zakřivené části v zadní části lamelové pohovky. Z této lavičky se mohou návštěvníci ve volném čase soustředit na klidnou modravou výšivku mladíka mazlícího se s útulkovou kočkou.

Pohled na „Klára Hosnedlová: Hnízdo“, 2020–21, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlín. Úvod, zleva: Bez názvu, 2020; Bez názvu, 2020. The Wall: Bez názvu, 2020. Vše ze série Živě, 2019–21. Obrázek: def obrázek.



Velká část formální inspirace pro tyto artefakty pochází z Ještědské věže v České republice, high-tech hyperboloidního příkladu modernismu východního bloku postaveného na vrcholu hory v polovině 60. let jako soubor hotelů, restaurací, televizní antény, a ideologická pěstní pumpa. Vyšívání v Nestu bylo založeno na focení, které umělec uspořádal přímo ve věži. Na fotkách, které Hosendlova později zveřejnila na Instagramu, její konečné obsazení (ženy v modních kabátcích) putovalo evokací věže a zjevně se jí snažilo oživit, aniž by pochopilo, na co se dívají. Mají sklon k mírným tvůrčím chybám, žonglují s houbami, manipulují s živými motýly, nebezpečně se přibližují k lampě, používají lupy a obecně fungují jako zástupci kohokoli, koho Hossendlova show zmátla. Tiché snobské, mužské architektonické styly technického ideálu 20. století (věže, skály atd.) Dohled, který tyto rýsující se budovy symbolizují, stále více mizí v digitálním éteru (název „hnízdo“ odkazuje jak na bezpečný prostor, tak na technologii chytré domácnosti od Googlu). Hosnedlová zároveň nabrala dočasnou nejednoznačnou pointu, kdy dějové linie a situace původně spojené s těmito strukturami a objekty, které je měly dodávat, vybledly a vytvořily příležitost k reapropriaci, přepsání a opětovnému růstu.

Romány minulého století stoupaly v oranžovém kouři. Stopy zanechané po sobě jsou znovu osídleny těmi, které byly navrženy k vyloučení.

Hosendlová se narodila v roce 1990. Vyrostla v bývalé sovětské zemi uprostřed budov, i přes svou tvrdohlavou tvrdost se stala téměř outsiderem kvůli zániku politické víry, kterou ztělesňovala. Když navštěvovala uměleckou školu v Praze – kde se po záměrném vyšívání tváří v tvář macho učitelům prosazujícím abstrakci ve velkém měřítku – začala zajímat o modernistickou architekturu. Kdo to navrhl a pro koho? Kdo je vynechán? Housedlová Ph.D. Disertační práce o díle Adolfa Loose. Jedná se o speciální archivní pušku. Pro svou první výstavu v roce 2016 umístila intimní výšivky zaměřené na ženské ruce, nehty a vlasy do elegantního, dřevem obloženého bytu, nerenovovaného a lichotícího minulosti, který Loos navrhl v české Plzni. Tato rakouská architektka, notoricky sexistická, rasistická a odmítající dekoraci, měla, jak poznamenává, tendenci nenavrhovat soukromé prostory pro ženy; Hosnedlová zde nastudovala genderovou kariéru v čase.

Pohled na „Klára Hosnedlová: Sakura Silk Moth“, 2021, Art Basel Parkours, Basilej. Foto: Zdeněk Porcal/Studio Flüsser.



Během několika dalších let Hosendlová pokračovala v přemýšlení o prostoru, soukromí a vlastnictví vzhledu. Pro „Ponytail Parlor“ (2018) v atriu Národního divadla v Praze instalovala ozdoby, které se zaměřují na copánkový culík – umělcova matka, kadeřnice, ji brzy uvedla do soukromých mecenášských společností, které se zaměřují na ženské vlasy. Hosendlová v šatně představila barevně sladěné kostýmy z archivu divadla. Vyfotila se s umělkyněmi, které se zasněně potulovaly kolem a svíraly svůj vybraný outfit v jakési imitaci mužských fantazií o tom, k čemu se ženy mohou v šatně nepozorovaně dostat. Pro Sedící ženu (2018-19) v Karlin Studios v Praze Hosendlová zahájila sedmikrásný přístup ke generování image, kterému se od té doby věnuje. Zde jsou výšivky na motivy natáčení „Capík“ zavěšeny v instalaci, která kombinuje prvky budoárového českého dramatu Karla Huga Hilara z roku 1924 pro Národní divadlo. Romeo a Julie S odkazy na Henryho Moora sedící žena, 1957, která, bez ohledu na název, by mohla diváky zasáhnout – a podle ní zasáhnout Hosendlovou – jako mužská postava. Tady to zase bylo splétání copánků, zpětné získávání názorů mužů na to, kam ženy patří a jak mohou vypadat.

Klára Hosendlová Dámské slzy (Podrobnosti), 2019, Bavlněná nit, terazzo rám, výšivka: 16 3⁄4 x 12 1⁄4″ Ze série „Seated Woman“, 2018-19.



Před otevřením „NEST“ Hosendlová odchovala na jarmarku půl tuctu můr hedvábných z kukel. Tento krok, částečně odvozený ze soběstačné fantazie, ve které by byla schopna vyrobit vlastní hedvábnou nit pro vyšívání, dal vzniknout prezentaci „Sakura Silk Moth“, 2021, na Art Basel Parkour. Zde, v Maurerhalle Brutalistické obchodní školy ve švýcarském městě s vysokým stropem, jsou vertikální výšivky – založené na obrázcích představení „Hnízdo“, včetně jednoho laskajícího hedvábí z motýlího kokonu – pevně připojeny k šesti velkým průsvitným bílým epoxidům vyřezávaným v lepených částech. zvednuté nahoru., oscilující doleva a doprava. Tyto sloupy jsou navrženy tak, aby mluvily s venkovní sochou Hanse Arpa Bausteinsäule (drei Formen) (strukturální sloupec [Three Forms]), Kalifornie. 1955/61, viditelné přes vitrážová okna místa konání. Velmi krásná je řezba Arp, což je kamenná hromada kostek, misek a figurek vyřezaných do různých tvarů; Je pevná a těžká, ale zjevně se může zhroutit. Naproti tomu sloupky Hosendlové doslova podporovaly něco jiného a působily jako podlouhlé ochranné skořepiny, ale také naznačovaly věže, které by mohly spadnout. Kromě nich – na podlaze a na kovovém vozíku – byly další klipy, které stavěly show mezi vzestupný růst a starou dobrou podlost.

Clara Hosendlová, Bez názvu (detail), 2022, Epoxid, nerezová ocel, bavlněná šňůra, 13′ 1 1⁄2″ x 1′ 11 5⁄8″ x 1′ 7 3⁄4″. Ze série „Sound of Hatching“, 2022.



Mezi sloupy byly roztroušeny kusy trubicového skla obklopené útržky organické hmoty a rozbitého uhlí. Na nevyhnutelných doprovodných fotografiích se nejnovější účinkující Hosendlové – odění do hrubých, ale nádherných latexových a džínových outfitů (vytvořených ve spolupráci, jako obvykle, s návrhářkou její generace, tentokrát Cecile Dubic, výše zmíněnou sestrou Kathariny) – ostražitě navštěvují kukly. Další velký projekt, který jsem produkoval pro Lyon Biennale 2022, se jmenoval „The Sound of Hatching“. Polovina tohoto dvoudílného projektu byla instalována v opuštěné továrně. Zde se znovu objevily sloupy – spolu s novými výšivkami a novým lemováním – zatímco popel shromážděný umělcem pokrýval podlahu, jako by se množily úlomky dřevěného uhlí z pouzder zámotků. Druhá část, v archeologickém muzeu, ekonomicky zastřešuje brutální sci-fi architekturu místa: Hosnedlová vzala stávající betonový světlík s výhledem na zachovalý římský amfiteátr, okna zatmavila rezavou fólií, takže výhled působil rušivě. Time — a/nebo Radiant — pokrývá pohovku matnou bavlněnou sukní. Další skleněné zkumavky se rozlévaly dovnitř a ven a čekaly na doping.

Pohled na „Klára Hosnedlová: Sound of Hatching“, 2022, Muzeum Lugdunum, Lyon. Z Bienále v Lyonu. Foto: Krtek Aurelien.



Ve všech těchto dílech neustále ustupuje náklad modernosti něčemu improvizačnímu, křehkému, dočasnému; Mnohé zůstaly bez konce. Myšlenku dekonstrukce struktur můžete v umění Hosnedlové dráždit jednoduše na formální úrovni, kde se opakovaně ohýbají pravidla, definice jsou prchavé. To, co se na první pohled jeví jako malby, nejsou a větší předměty, které jsou obvykle připojeny, vzdorují divákově nutkání uvést celé jméno. Samostatně stojící sochy jsou součástí fragmentární scénografie, místy až rouhačských děl, podléhajících budoucí rekombinaci. Stále předměty se mísí s živou hmotou. Neustále vystavuje další semena. „Dokumentární“ fotografie Hausendlové samozřejmě ukazují lidi, které by divák nikdy neviděl (nikdy je veřejně nevystavuje) a jsou stejně tak koncipovány jako generativní pro umělcovu soukromou praxi. Při kategorickém útěku se však objevuje silný, ale záměrně nesourodý smysl pro vyprávění. Všechno se to stane poté, co romány minulého století dostaly oranžovou spirálu. Stopy, které po nich zůstaly – struktury pomalu hnijící, každopádně stále někdy krásné – jsou znovu osídleny těmi, které byly navrženy tak, aby je vyloučily. navzdory po nakonec správné slovo? když Děje se to? Nechat tuto otázku otevřenou je jen jedním ze způsobů, jak Hossendlová udržuje svého diváka zapojeného a pozorovatele. Její načasování je stejně vrstvené jako její formální gesta; Ať už žijí v jakékoli jiné době, jejich eliptické dějové linie se odehrávají nyní.

Martin Herbert je spisovatel a kritik působící v Berlíně.