„Teroristé“ byli jako žraloci ve starověkých mořích před 518 miliony let

Dlouho předtím, než se objevili první žraloci, byli podle nových výzkumů velcí draví červi před více než 500 miliony let v mořích „děsivými monstry“.

Vědci objevili zkameněliny dříve neznámých druhů červů během expedic v severním Grónsku a odhalili to, o čem věří, že patří k nejstarším masožravcům.

Červi dosahovali délky přibližně 30 cm a byli jedni z největších plaveckých zvířat své doby, známých jako rané kambrium.

Vědci pojmenovali červy „timorpestia“, což je latina pro „děsivé příšery“. Ploutve jim stékaly po stranách těla a jejich výrazné hlavy měly dlouhá tykadla a obrovské čelisti.

Dříve se předpokládalo, že primitivní členovci, včetně zvláštně tvarovaných vzdálených příbuzných krabů a humrů zvaných Anomalocaris, byli v době ledové na vrcholu mořského potravního řetězce. Kambrické obdobíKterá trvala před 485 miliony až 541 miliony let.

Ale draví červi byli nezbytnou součástí ekosystému před 518 miliony let a vědci nevěděli, že existují, dokud nenašli fosílie. Studie popisující zjištění byla zveřejněna ve středu v časopise Pokrok vědy.

„Timorbestia byli obři své doby a byli by blízko vrcholu potravního řetězce,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní autor studie Dr. Jacob Vinther, docent makroevoluce ve školách Země a biologických věd na Bristolské univerzitě. .

„Díky tomu jsou co do významu ekvivalentní některým z nejdůležitějších masožravců v moderních oceánech, jako jsou žraloci a tuleni pocházející z období kambria,“ řekl Vinther. „Náš výzkum ukazuje, že tyto starověké oceánské ekosystémy byly poměrně složité s potravní kaskádou, která umožňovala koexistenci několika úrovní predátorů.“

Během kambrijského období, kdy se objevili masožraví predátoři, se zvířata „poprvé vyvinula výbušně,“ řekl Venter. „Mělo to obrovský dopad na cykly uhlíku a živin a také na tempo evoluce.“

Tito draví červi jsou vzdálenými příbuznými menších moderních šípových červů nebo červů chaetognath, kteří se živí zooplanktonem, řekl Finther.

Šípci patří mezi nejstarší zvířata, která vznikla v období kambria. Členovci se poprvé objevili před 521 až 529 miliony let, zatímco důkazy o šípových červech naznačují, že existují již 538 milionů let.

Dr. Jacob Venter Vědci použili technologii zvanou elektronová mikrosonda k mapování uhlíku ve fosilii Timorbestia (vlevo), která odhalila anatomické rysy, jako jsou paprsky ploutví a svalové systémy, které lze vidět na diagramu vpravo.

„Jak šípoví červi, tak primitivnější červi Timorbeastia byli plavající predátoři,“ řekl Venter. „Můžeme tedy předpokládat, že to byli s největší pravděpodobností tito predátoři, kteří ovládali oceány před vzletem členovců. Pravděpodobně měli linii starou asi 10 až 15 milionů let, než jejich místo zaujaly jiné, úspěšnější skupiny.“

Isoxys byl zachován ve zkamenělém trávicím systému Timorpistia, plavajícího členovce, který měl dlouhé ochranné trny směřující dopředu a dozadu.

„Je však jasné, že se jim tento osud zcela nevyhnul, protože je Timorbestia požila ve velkém množství,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie Morten Lunde Nielsen, bývalý doktorand na univerzitě v Bristolu.

Vědci uvedli, že odhalení podrobností o Timorbestia poskytuje okno do evoluční časové osy červů od doby před půl miliardou let do současnosti.

„Dnes mají šípoví červi na vnější straně hlavy nebezpečné štětiny, aby chytili kořist, zatímco Timorbestia má čelisti uvnitř hlavy,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie Luke Parry, odborný asistent paleobiologie na univerzitě v Oxfordu.

„To je to, co vidíme u dnešních mikroskopických čelistnatých červů – organismů, s nimiž šípoví červi sdílejí předky před více než půl miliardou let. Timorbestie a další jí podobné fosilie poskytují spojení mezi blízce příbuznými organismy, které dnes vypadají velmi odlišně.“

Moderní šípoví červi mají na břiše zřetelnou nervovou soustavu zvanou ventrální ganglion, která byla nalezena zachována také v Timorpestii, řekl hlavní autor studie Dr. Tae-yeon Park, hlavní výzkumný vědec z Korea Polar Research Institute. Nervový systém byl také pozorován u další fosílie zvané Amescoia, což naznačuje, že zvíře s měkkým tělem je také evolučně příbuzné šípovým červům.

Park vedl výzkumný tým na expedicích do Sirius Basset, dobře zachovaného naleziště zkamenělin v dalekém severním Grónsku. Slunce svítí celý den na odlehlém místě, které je 600 mil (966 kilometrů) od severního pólu, řekl Vinther. Výzkumníci mají každý rok malé okno, asi šest týdnů, když je místo k dispozici, ale stojí to za výlet, řekl.

„Fosilie jsou zde tak husté, ve srovnání s jakoukoli jinou oblastí, že pokaždé, když rozdělíte horniny, odhalíte desítky až stovky fosilních organismů s měkkým tělem,“ řekl Vinther.

Členové výzkumného týmu se touží vrátit na Sirius Basset, kde objevili zkamenělé pozůstatky dalších příbuzných Timorbestie, aby lépe porozuměli prvnímu potravnímu řetězci oceánu.

„Díky pozoruhodnému a výjimečnému uchování Sirius Basset můžeme také odhalit vzrušující anatomické detaily včetně trávicího systému, svalové anatomie a nervového systému,“ řekl Park. „V nadcházejících letech se můžeme podělit o mnoho vzrušujících výsledků, které nám pomohou ukázat, jak vypadaly a vyvíjely se první živočišné ekosystémy.“