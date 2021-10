Podzimní festival a aktualizace událostí

ošetření hmyzem, nová komediální show od 88 Productions a Citronella Stories, poháněná Epic MegaGrants, bude mít světovou premiéru na Filmový festival v Austinu tento měsíc v Texasu. Film začíná v neděli 24. října v 16:30 show 25. října ve 20 hodin, po obou bude následovat obsazení a štáb s otázkami a odpověďmi. Režie Jason Recisg (SmallfootNapsal nominovaný na cenu Emmy Dnešní show Spisovatelé Michael Jean a Michelle Jordan, tento veselý pohled na duševní zdraví obsahuje hlasy dr. Phila, Megan Trainorové, Jaye Lena, Sterlinga K. Browna, Toma Greena, Emily Guglie a Resiga. Přečtěte si více o celovečerním filmu CGI zde.

Animovaný film (AIF) oznámila členy poroty a speciální akce, které se budou konat pro její čtvrtý ročník (22.-24. října), spolu s velmi populárním Annecy International a kurátorským programem Women In Animation. Navíc, včas, bude hostit promítání všech pěti oceněných filmů animačního studia uvedených v kurátorské show v TCL Lobby a mezi postavy patří: Coraline, Paranorman, The Boxtrolls, Kubo a Khitan A Chybějící odkaz. Festival se koná osobně a doma v 6 čínských divadlech TCL v Hollywoodu.

Letošní porota se skládá z Mike Chillian (animace; tvůrce, Tig ‘n Seek), Deborah Cook (Módní návrhářka Stop-Motion), Peter Debruge (Hlavní filmoví kritici, různorodý / Předseda poroty), Sandra Ikuwa (kreativní poradce, Maya a tři), Dan Krall (výtvarník, producent, Dexterova laboratoř), Kristen Lowe (CCO funkcí pro DreamWorks Animation), Eric Oh (Nominace na Oscara za opera), Ray Pride (filmový kritik) Ray Rodriguez (tvůrce a výkonný producent, Spice High Guardian), Charles Solomon (kritik a historik) a ramen zahid (Šéfredaktor Časopis animace).

Letos je to zdarma Základní program Reflektor studia baobab spát: Rozhovor s Ericem Darnellem a Ericem OhA Animace ve videohráchA Mamoru Hosoda: V rozhovoru s Leonardem Maltinem A Starý příběh: Kráska a zvíře Je mu 30 let.

To nejlepší z Annecy: Pozornost ženských filmařů bude obsahovat Žádní vůdci, prosím (Joanne Gratz, Spojené státy), umělecké záležitosti (Joanne Quinn, Velká Británie/Kanada), Prší (Carolina Corral Paredes & Magali Rocha Donnadieu, Mexiko), Jak se máš doma (Andrea Dorfman, Kanada), Co je v tichu? (Marine Blaine, Francie) a Probuzení hmyzu (Stephanie Lansack, Francie).

České 25. místo oznámeno Vyrobeno v Praze (7. – 10. Prosince, Londýn, Velká Británie) Představí funkci animace můj slunný žaludekS režisérem nominovaným na Oscara Michaela Pavlatová. Podle románu Frishta Režie: Petra Procházková, film se soustředí na českého studenta, který se zamiluje do Afghánce, a přestěhuje se do Kábulu, aby žil se svou rozvětvenou a přívětivou rodinou. můj slunný žaludek Budete hrát v rámci programu „Současné české kino“ v The Gate, Notting Hill. (Chcete se o filmu dozvědět více? Nenechte si ujít prosincové vydání Časopis animaceBrzy dostupný.)

Představte si národní filmový festival + mediální umění, největší světový poskytovatel obsahu z domorodých obrazovek, vám přináší osobní a virtuální akce z Toronta 19. – 14. října. Mezi výběrem z více než 145 děl umělců zastupujících 51 domorodých zemí a 26 domorodých jazyků je velký počet pozoruhodných animovaných krátkých filmů zobrazených v různých programech: Ajjigiingiluktaaqtugut (Každý jsme jiný) od Lindsey McIntyre, Angakusajaujuq – žák šamana Zacharias Konuk, Maple Sugar Moon Autor: Jay Havens a Spy Denome Welch, Meneth: Skrytý ostrov morálky Autor: Terrell Calder nový bohatý od Christiana Mercada Předtucha: V předvečer podpisu smlouvy 6 Napsal Barry Belensky Vlakové nádraží Napsala Liana Patricková konflikt od Christophera Granta a Jsou květiny? od Kai Chan.

Divadlo Raymond Cabaz (TRK), představení v Le Lycée Français de Los Angeles, představí Festival animace Na Světový den animace, čtvrtek 28. října, ve 20:00 (osobně) a 20:30 (online), představí neomezený expresivní potenciál francouzské animace ve výběru osmi ambiciózních oceněných krátkých filmů pro dospělé:

svět uvnitř Sandrine Stozanov, Jean Charles Fink

Sandrine Stozanov, Jean Charles Fink podkožní, kůra – Frank Dion

– Frank Dion Je to opravdu dobré? – Mark Faye

– Mark Faye Můj přítel, který se v noci rozsvítí Jawed Boddowd, Simon Cadillac, Gregoire de Bernois, Helen Levin

Jawed Boddowd, Simon Cadillac, Gregoire de Bernois, Helen Levin nákladné – Paule, ale

– Paule, ale Absence – Mark Hercher

– Mark Hercher Sladké šílenství, kruté šílenství – Marine Laclete

– Marine Laclete Asmahan, zpěvák – Chloe Mazlow

The Italský televizní festival (ITTV), se vrací do Los Angeles od 30. října do 2. listopadu, aby zahájila bezplatnou premiéru rodinné premiéry v Little Italy v San Pedru. Událost pro veřejné sledování obsahuje téma s názvem „Mladá televize“, které se shoduje s letošním festivalem zaměřeným na psaní televizních seriálů, animaci a LBE. Zahajovací večer ve spolupráci s generálním konzulátem Itálie v Los Angeles, ENIT, italským národním úřadem cestovního ruchu a asociací Little Italy of Los Angeles. Věnuje se krátkým animovaným filmům a televizním seriálům pro děti a rodiny:

Pinocchio a přátelé (Funkce americké premiéry) – Vytvořili Rainbow Group a Rai Ragazzi

(Funkce americké premiéry) – Vytvořili Rainbow Group a Rai Ragazzi papuchalka Třídílná série s hlasem Johnnyho Deppa

Třídílná série s hlasem Johnnyho Deppa Arktičtí přátelé Dvoudílná série z produkce ILBE Group

Dvoudílná série z produkce ILBE Group v tisících – CG krátký animovaný film o mladé dívce, která přežila bombové útoky během druhé světové války v italském Trentu v roce 1943, od Cinzie Angelini

– CG krátký animovaný film o mladé dívce, která přežila bombové útoky během druhé světové války v italském Trentu v roce 1943, od Cinzie Angelini 44 koček – Vytvořil Iginio Straffi

– Vytvořil Iginio Straffi Winx Club – Vytvořil Iginio Straffi

Otevřete bránu hostitel Světová premiéra Od jejího prvního původního pilota, Psychické žalmy, v sobotu 23. října v Cinelonge Outdoor Theatre v Los Angeles. Pořadatelem Mauricio Alvarado a Jerry Beck bude akce, která bude zahrnovat otázky a odpovědi/pozdrav a pozdrav se všemi animátory, kteří na projektu pracovali – včetně veteránů Noční můra před VánociA Gamby A Coraline – Plus nápoje pro dospělé, jídlo pro kamiony, gurmánský popcorn, zboží od RockinPins.com a originální umělecká díla létajících umělců. Premiéra se koná ve spojení se strašidelnou animovanou show Halloween party Betty Boop.

Na cenu bylo nominováno pět přesvědčivých titulů z celého světa Nejlepší hraný animovaný film kategorie 14. Asia Pacific Screen Awards. Slavnostní předávání cen začne 11. listopadu 3. Asia Pacific Screen Forum; Oba představila Asia Pacific Academy of Screen s podporou Griffith Film School. Kandidáti jsou:

krása vody (Jižní Korea) – dir. Kyung Hoon Cho, prod. Byung Jin Geun

(Jižní Korea) – dir. Kyung Hoon Cho, prod. Byung Jin Geun Štěstí přeje paní Nikoko (Japonsko) – klášter. Ayumu Watanabe, Produkce Sanma Akashiya, Iko Tanaka, Shu Kamigasu, Mitsugu Yamada

(Japonsko) – klášter. Ayumu Watanabe, Produkce Sanma Akashiya, Iko Tanaka, Shu Kamigasu, Mitsugu Yamada Rytíř a princezna (Saúdská Arábie/Egypt) – rež. Bashir el Deek, Ibrahim Mousa; prod. Alabbas bin Alabbas

(Saúdská Arábie/Egypt) – rež. Bashir el Deek, Ibrahim Mousa; prod. Alabbas bin Alabbas Nose or Mavericks plot (Rusko) – dir./prod. Andrey Kharzhanovsky

(Rusko) – dir./prod. Andrey Kharzhanovsky Kde je Anne Frank (Belgie) – dir. Ari Follman, prod. Jani Theljes, Eve Kogelman, Ari Vollman, Alexander Rodniansky

v roce 2022, FMX – Film & Media Exchange FMX se vrátí na svou domovskou základnu v německém Stuttgartu poté, co bude online hostovat v roce 2021. Od 3. do 5. května otevře FMX své brány prvotřídním programem na místě v Haus der Wirtschaft ve Stuttgartu. 6. května se FMX přepne na výchozí a nabízí exkluzivní online program, který bude k dispozici po celém světě. Konference bude inspirována ústředním tématem Změňte hruS režisérem a producentem Kouzlo panenky „Shake“ (The Beyond, 2036 Origin Unknown, Fast Layne) Vstup do FMX jako vůbec první programový lídr.