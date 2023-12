Respirační onemocnění psů ovlivňuje plány na dovolenou majitelů domácích zvířat v západním Washingtonu

S blížícím se obdobím dovolených nyní majitelé zvířat čelí novému dilematu: Co by měli dělat se svými mazlíčky, když cestují na dovolenou?

Nové a potenciálně smrtelné onemocnění dýchacích cest, které zachvátilo Spojené státy, se dostalo do západního Washingtonu.

oběti? Naši chlupatí přátelé. Po celé zemi byly zraněny desítky psů.

„Od té doby, co to vybuchlo na sociálních sítích, se lidé přirozeně začali znepokojovat,“ řekl Jose Rodriguez, majitel klubu Seattle Kennel Club. „Lidé chtějí vědět, co se děje a co se snažíme dělat, abychom tomu zabránili. Mnoho našich zákazníků říká, že chtějí zablokovat psí parky, veřejná prostranství a internátní zařízení. Jsme internátní zařízení, takže od Dne díkůvzdání , naše podnikání začalo skutečně trpět.“

Příbuzný: Ošetřovatelé psů se diví, proč se SPD nikdy neobjeví po volání 911 o vetřelci, který neodejde

Rodriguez řekl, že před Dnem díkůvzdání byly rezervace jeslí plné.

Nyní je jejich míra aktivity asi 60 % a obává se, že více zákazníků začne ubývat.

„Část důvodu, proč sem psi přicházejí, je stýkat se s jinými psy,“ řekl Rodriguez. „Chápu, proč se lidé bojí, ale nebraňte se tomu, aby byl váš pes šťastný.“

Podle posledních údajů zveřejněných Existuje 16 celostátních zpráv o tom, co se nyní nazývá komplex atypických infekčních respiračních onemocnění (CIRDC). Z těchto případů byly dva potvrzené případy, po jednom v okresech Snohomish a Clark.

Z těchto 16 hlášení bylo sedm v King County. Tři další byly v okrese Spokane, dva v okrese Island a po jednom v okresech Clark, Pierce, Skamania a Snohomish.

Pro ochranu vašich mazlíčků doporučuje WSDA následující:

Plně očkujte své mazlíčky proti všem psím respiračním onemocněním

Vyhněte se skupinovému nastavení pro psy

Udržujte domácí zvířata mimo dosah nemocných psů

Umyjte si ruce, zvláště pokud jste vystaveni nemocným psům a/nebo stravovacím zařízením

Pokud se u vašeho psa objeví příznaky, kontaktujte svého veterináře

„Pokud se váš pes necítí dobře, měl v minulosti nějakou nemoc nebo je váš pes starý, pravděpodobně budete chtít pro každý případ ustoupit,“ řekl. „Díky COVID-19 jsme vylepšili naše dezinfekční protokoly a máme nové nástroje, jako jsou vzduchové mlhy, stejně jako každá škola pro děti.“

Příznaky CIRDC zahrnují letargii, kašel, výtok z nosu a/nebo očí a ve vážnějších případech se obvykle objevují příznaky zápalu plic. Typická recidiva je běžně známá jako psí kašel. Atypická forma se poprvé objevila kolem srpna 2023 a od té doby se rozšířila do několika států, včetně Oregonu a Idaha.

Nebyly hlášeny žádné zprávy o přenosu onemocnění na člověka.