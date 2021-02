Eric Prince, bývalý šéf společnosti zabývající se bezpečností Blackwater, poslal zbraně líbyjskému vůdci milice v rozporu se zbrojním embargem OSN.

Důvěrná zpráva OSN zaslaná Radě bezpečnosti a obdržená Newyorské časy Zdá se, že Prince v roce 2019 poslal do východní Libye zahraniční žoldáky se zbraněmi, jako jsou útočná letadla a dělové čluny, aby podpořil Khalifu Haftar, velitele, který bojoval za nahrazení mezinárodně uznávané libyjské vlády.

Žoldáci, kteří se podíleli na spiknutí, údajně plánovali atentát na konkrétní libyjské vůdce.

Zpráva dodává hanbu společnosti Blackwater, která v roce 2007 vyvolala mezinárodní kritiku, když její dodavatelé zabili v Iráku 17 civilistů. Prince, bývalý mariňák a bratr bývalého ministra školství Betsy DeVosBetsy DeVosBiden čelí odporu zleva nad studentskými půjčkami Když Randi Weingarten odráží Betsy Devos Schumer, Warren předloží návrh zákona požadující, aby Biden eliminoval dluh studentské půjčky více„Často zasílá své zdroje do Afriky, včetně mnoha svých chudých zemí bohatých na zdroje. Bylo to také od bývalého Prezident Trump DONALD TRUMP: Zapojení Trumpových spojenců do “ dekultury“ sankcemi senátorů, kteří hlasovali pro odsouzení Bidenovy administrativy jako ochotné obnovit jaderné rozhovory s Íránem.Horliví příznivci.

Prince při vyšetřování OSN nespolupracoval, ale jeho obvinění z porušování zbrojního embarga na Haftara ho vystavuje riziku možných sankcí.

Zpráva podrobně popisuje zapojení Prince do probíhajícího konfliktu v Libyi. Válka staví Haftar, bývalý majetek CIA, který se změnil na rebelského siláka, proti mezinárodně podporované vládě v Tripolisu.

Vláda byla podporována po povstání arabského jara, které zabilo Muammara Kaddáfího a uvrhlo národ do chaosu.

Prince nabídl Haftarovi pomoc krátce poté, co začala divoká kampaň vůdce rebelů za kontrolu nad Tripolisem. Trump také vyjádřil podporu Haftarovým dnům po setkání s princem a velitelem.

Zatímco žoldácká operace do Libye se rychle zhroutila kvůli konfliktu mezi Haftarem a silami, některé zdroje, včetně týmu elektronického boje a několika útočných letadel, zůstaly, jakmile žoldáci odešli.

Mise USA při OSN, člen Rady bezpečnosti, neodpověděla okamžitě na žádost The Hill o komentář.

Prince naposledy čelil obviněním z porušování mezinárodního práva v roce 2012, kdy byl také obviněn z porušení zbrojního embarga na Somálsko.