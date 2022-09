5 věcí, které můžete udělat tento týden: autosalon, food festival a další – Albert Lea Tribune

1

získávání finančních prostředků

Naše luteránská církev Saviour na 320 W College Street bude v pátek od 11:00 do 13:00 hostit podzimní bazar a oběd. Za 8 dolarů si vychutnejte nedbalý oběd Joe, vegetariánský hovězí guláš, dezert a kávu. Nechybí ani tah na přikrývku. Veškerý výtěžek půjde na podporu misijní práce církve.

2

Přehlídka aut

Výlet do Harvest Fest začíná v sobotu v 8 hodin v Produce State Bank v Hollandale na 109 Park Ave. W. Ukažte svá auta. Osobní automobily, nákladní automobily, motocykly a SUV jsou vítány, nové nebo staré. K ruce budou prodavači a food trucky a také hudba. Akce je naplánována do 19:00

3

Sbírka pro mladé baseball

Wedgwood Cove, na 220 W Ninth Street, v sobotu hostí první baseballovou akci pro mládež Alberta Lea. Registrace začíná v 11 hodin, polední výstřely začínají. Kromě golfu bude večeře a tichá aukce. Baseballisté Albert Lea Youth jedí zdarma. Akce bude vybírat peníze na mládežnický baseball.

4

food festival

Albert Lea Main Street, 112 na Broadwayi a Albert Lea Convention and Visitors Bureau budou v sobotu od 11:00 do 19:00 v Central Parku hostit Taste of Albert Lea. Celé léto jste si užívali svých oblíbených prodejců jídla a teď jsou všichni pohromadě.

5

Český festival

Český festival začíná tuto sobotu v poledne v Lodge 44, Bohemian Brick Hall, 17509 850th Ave. , Glenville. Užijte si jídlo, loterii, tichou aukci, prodej pečiva a hudbu se stanem na tanečním parketu. Na akci s volným vstupem je vítán každý. Úplný seznam akcí najdete na facebookové stránce Barefoot Becky & the Ivanhoe Dutchmen.