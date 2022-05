Seznamte se s Alexandrou Daddario: 10 zajímavých faktů o ní

Alexandra Daddario, slavná hollywoodská herečka, znovu a znovu prokázala svůj půvab. Je víc než jen hezká tvářička. Možná si ji pamatujete jako dceru The Rock in San Andreas Nebo jako spolupracovník Rockova zachránce Malibu v divadelním restartu Pobřežní hlídka. Zahrála si také v krimiseriálu HBO skutečný detektiv Za své přirozené herectví získala mnoho ocenění. Bezesporu je jednou z nejlepších hollywoodských hvězd současnosti.

Herečka se poprvé postavila před kameru v televizní reklamě. Debutovala v dlouhotrvajícím televizním seriálu všechny moje děti. Psal se rok 2013, kdy poprvé prorazila Percy Jackson a olympionik: Zloděj blesku. Dokonce se dala na blond, aby svou roli zahrála naplno. Poté natočila několik filmů jako Dokážeš to udržet v tajnosti a další.

O herečce, její herecké kariéře a osobním životě je toho hodně co říct.

Deset zajímavých faktů o Alexandra Daddario

Přečtěte si o těchto 10 zajímavých faktech o Alexandrě Daddario, než se budete nazývat jejím skutečným fanouškem. Slibujeme, že si o tom všechno rádi přečtete.

bohaté rodinné zázemí

Její dědeček z otcovy strany byl Emilio Cuo D’Addario. V letech 1959 až 1971 byl demokratem ve Sněmovně reprezentantů USA v Connecticutu. D’Addario patří do rodiny vzdělaných lidí. Volba herectví jako povolání byla velkým překvapením pro její rodiče, kteří věřili, že se stane právničkou. Podporovali však volbu povolání své dcery.

Alexandra má smíšenou rasu

Přestože se herečka narodila v New Yorku, je produktem smíšeného etnika. Je českého, italského, irského a anglického původu. Alexandra vyrostla na Upper East Side na Manhattanu. Navštěvovala Brearley School a také odbornou školu pro děti.

Je nejstarší ze všech sourozenců

Herečka je nejstarší dcerou svých rodičů, právničky Christiny Daddario a bývalého šéfa protiteroristické divize newyorské policie Richarda Daddaria. Její bratr Matthew Daddario je herec. Její sestra se jmenuje Catherine Daddario.

Silný pet aktivista

Alexandra Daddario je hrdou majitelkou a ochránkyní domácích mazlíčků. Herečka z celého srdce miluje zvířata. V současné době pomáhá domácím mazlíčkům, kteří potřebují domov. jeho partnerství s Subaru Pomozte rozšířit povědomí o domácích mazlíčcích z útulku.

Je to dobročinná osoba

Když Alexandra Daddario dosáhla 32 let, věnovala se charitě. Když nehraje, snaží se pomoci společnosti k dobru. Ráda se účastní několika vznešených věcí. Ke svým 32. narozeninám v roce 2018 se rozhodla dát dárek právě ona.

Svůj čas věnovala pomoci Nadaci OSN Nic než síť Kampaň. Přihlásila se také jako dobrovolník do nadace Elizabeth Taylor AIDS Foundation a vybírala peníze na podporu a ochranu dětí před komáry přenášejícími nemoci v africkém Malawi. Její humanitární úsilí je oceňováno po celém světě.

Má historii randění

Podle některých pověstí je Alexandra v dlouhodobém vztahu s Jasonem Foxem. Jejich vztah začal v roce 2006 a skončil v roce 2009. Později se během natáčení zamilovala do svého spoluhráče Logana Lermana Percy Jackson. Dvojice spolu začala randit v roce 2009 a v roce 2016 se dokonce zasnoubila. Vztah však neměl dlouhého trvání a pár se rozešel oficiálním oznámením na svých sociálních sítích.

Měla také tajný vztah se svým kolegou Zacem Efronem, ale nevyšlo to. V květnu 2021 oznámila, že v současné době chodí s producentem Andrew Foamem. Pár se krátce po vyhlášení objevil i na červeném koberci. Podle posledních zpráv hereččin manažerský tým uvedl, že pár je zasnoubený. Alexandra se objevila na veřejnosti s velkým diamantovým prstenem na prstu. Dokonce se vyfotila ve stejném oblečení.

7. Chodila se Zacem Efronem, aby si udržela sebevědomí

Alexandra a Zac Efron spolu chodili nějakou dobu poté, co si zahráli ve filmu. Pokorná herečka se později dozvěděla, že věřila, že randění se Zacem Efronem jí pomůže k sebevědomí. Paní zmínila, že se to stalo jen párkrát, když chodila s někým tak sexy jako on. Také vtipkovala, že měla pocit, jako by chodila se všemi kluky na střední škole, kteří by s ní nechodili.

Smazaný nápis z šílenství

Málokdo to ví, ale herečka má z filmu vynechaný nápis šílenství. Poté, co znovu hrála se svým otcem na obrazovce jako plavčík v pobřežní hlídkatéměř se podruhé setkal s The Rock v pokračování San Andreas, šílenství. Do divadelní inscenace povedené béčkové adaptace oblíbené arkádovky však herečka nikdy nevstoupila. Na smazaný klip herečky se můžete podívat na YouTube.

Alexandra Safiová

Pokud jde o její čisté jmění, musíme říci, že čísla jsou docela působivá. Od roku 2018 je čisté jmění Alexy Daddaria 4 miliony dolarů. Svou tvrdou prací vydělala obrovské množství peněz a pokračuje v tom. Její čisté jmění k roku 2021 je stále neznámé. Za svou práci má ale skvělý plat.

Má skutečný vztah z hororového filmu

Daddario hrál v několika hororových filmech a temnota Představuje její šestý projekt v tomto žánru. V rozhovoru popsala, že výběr herectví v tomto žánru byl pro ni vždy zajímavý.

Zmínila, že hercům umožňuje, aby toho nechali. Mnohé horory jsou podle ní metaforou něčeho hlubšího. Líbila se jí prý vysoká úroveň absurdního světa. Její hraní v hororových filmech je velmi zábavné a poučné a ráda to dělá, jak jen to jde.

Bonusový bod

Alexandra Daddario je obdařena krásnýma tmavě modrýma očima. Mnoho lidí považuje její přirozené oči za kontaktní čočky. V rozhovoru se jí zeptali, zda nosí čočky, nebo je to přirozená barva jejích očí. Herečka řekla, že modrá je pravá barva jejích očí a čočky nenosí.

Doufáme, že se vám tato zajímavá fakta o Alexandra Daddario líbila. Zůstaňte naladěni na další