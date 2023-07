Hrdinové Final Fantasy jsou seřazeni od nejhoršího po nejlepší

Final Fantasy XJock Himbo s problémy s otcem má špatný rap, protože lidé považují ikonickou hru za samozřejmost scéna smíchu vytržený z kontextu a říká, že hodně fňuká. Tenhle chlap si tím prochází, a kdybyste byli vrženi 1000 let do budoucnosti a zjistili, že všechno, co jste znali a milovali, bylo srovnáno se zemí obří velrybí příšerou, která je ve skutečnosti vaším otcem, byli byste.

Ačkoli je obýván hráčem, Tidus není hlavní postavou Final Fantasy X– Yuna. Ale existuje jako opak jejího letu. Zatímco on začíná jako sobecký, rozzlobený a drtící se ve Spiřině světě pro odpovědi, ona začíná nesobecká a ochotná dát svůj život za kohokoli jiného na úkor toho, kým a čím chce být. Yuna nakonec není ta, která má být obětována pro vyšší dobro, jak bylo v plánu. Tidus se dozví, že jeho život je ztráta, pokud má svět Spira prosperovat, a že jakmile by dal cokoli, aby odešel, dal by svůj život, aby mohl prosperovat. I když to může na konci zmizet Final Fantasy XUčí však Yunu, že její nezištná láska k lidem ze Spiry nemusí být na úkor toho, co chce pro sebe, a v pokračování ji pomáhá pohánět k lepšímu oblouku. Možná by bylo vhodné zařídit Final Fantasy Champs, Tidus se zamiluje do Yuny, protože jeho příběh je jádrem toho, co dělá její příběh v pokračování tak hlubokým.