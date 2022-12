Rakousko a Německo se utkají v halovém finále Eurohockey mužů: Evropská hokejová konfederace

10. prosince 2022: Rakousko a Německo se utkají ve finále klasického mužského EuroHockey halového šampionátu poté, co získají to, co potřebovali z posledního dne skupinové akce.

To znamená, že nedělní program bude v hlavní roli Německo proti Rakousku (14:00 SEČ), kde se Nizozemsko utká se Švýcarskem o místo v zápase o bronz.

Švýcarsko v. Nizozemsko 5.-5

Švýcarsko a Nizozemsko uhrály remízu 5:5, která oba jejich aspirace zbrzdila. Švýcaři začali skvěle, Martin Gretler a Elias Bronnimann skórovali v Q1; Nizozemci zabrali další dva a o přestávce zvýšili na 2:2.

Roh Lorenze Gassnera obnovil vedení Švýcarska, ale zdálo se, že Nizozemci utekli, když popadli další tři – Max Swearing, Boris Burkhardt a Bakker našli cíl.

S vypnutým brankářem Gale Wies Chotad a Michael Morard vyrovnali svůj druhý ekvalizér v kampani.

Belgie – Česká republika 3.-2

Belgie inspirovaná Philippem Cimmerem si zajistila své první vítězství na turnaji, když porazila Českou republiku 3:2 a dosáhla nedělního zápasu o bronz.

Roztočil se na pravém příborníku a udělal první roztočení; Lucas Plochy vyrovnal, ale následoval další skvělý výkon Simera s perfektním švihnutím z horní části D a výsledkem 2-1.

Dohrál jsem hokej na jeden dotek se zdravým vedením 3:1 v poločase. Tak to zůstalo až do 35. minuty, kdy se v české brance proměnil Stefan Klaban. Belgie přežila strach z pozdních zatáček, aby si udržela vítězství, což ji zvedlo na čtyři body a před Švýcarsko.

Rakousko a Německo 7.-6

Série čtyř zápasů skončila bojem na horské dráze, když Rakousko v nedělním finále porazilo úhlavní rivaly Německo 7:6.

Rakousko mělo vynikající první poločas, protože Sporthalle začala ztrácet kontrolu nad 3000 fanoušky. Paul Tosch a Fabian Unterkircher si v první čtvrtině vyměnili rohové branky.

Michael Korber švihnul v dalším rohu, než Moritz Frey zakončil dorážkou po pohybu zleva. Henrik Mertgens pěknou střelou vychytal horní roh a zvýšil na 3:2 v poločase.

Německo otočilo vedení ve skvělé třetí čtvrtině díky vynikajícím schopnostem Philippa Schmidta, než Mertgens vstřelil dva neposkvrněné góly a zvýšil na 5:3.

Rakousko ale znovu zasáhlo a mezi 36. a 39. minutou vypálilo ve všech třech rozích – Korber zkompletoval svůj hattrick – jen aby Niklas Bruns vyrovnal na 6:6.

Korber však jednou skóroval, aby zpečetil postup Rakouska ve finále bronzem a zpečetil osud Německa v poslední sérii.

Česko 9:1 proti Německu

Německo potřebovalo velké vítězství proti České republice, aby připravilo zajímavou finálovou sérii ve skupinové fázi.

Jejich výhra 9:1 nad Čechy se ukázala jako dostatečná; Šest gólů dalo Nizozemcům za cíl porazit Rakousko – párkrát ho ohrozili, ale nakonec stav 7:4 šel ve prospěch Němců, kteří se na tribuně ulevili.

9-1 byl dominantní výkon před velkým sobotním večerním publikem. Louis Holst je dostal do vedení brilantní stoupající střelou; Nicklas Bruns přiklepl další a Philipp Schmidt se opět nemýlil.

Čtvrtý přišel od Holsta, míč ze středu, který hlavičkoval do sítě; Roh Paula Toshe zvýšil vedení na pět ve 13. minutě, ale skóre se ve 3. čtvrtletí mírně snížilo.

Adrian Lehmann-Richter a Michel Strutthof zvládli další dva na 7:0 a Holstiho třetí gól nadále prodlužoval třetinu. Lucas Plochy a Bruins vstřelili pozdní góly a zajistili Nizozemcům šestibrankovou výhru nad Rakušany.

Nizozemsko – Rakousko 7.-4

Nizozemci z toho udělali velkou pěst, i když museli litovat několika nepromarněných šancí, včetně pokutového kopu. Do vedení se dostali v sedmé minutě přes Borise Burkhardta a v 17. minutě trojka Jochema Bukara upravila na 4:1.

V poslední čtvrtině to udělalo 5:2, kde se přihlížejícím německým fanouškům lehce ulevilo, když Leon Thornblom stáhl jeden zpět. Jeroen Hertzberger a Burghardt vypálili další dvojici třígólového závěrečného rozdílu, ale nestačilo to.

Belgie – Švýcarsko 2.-3

To nechalo Belgii a Švýcarsko bojovat o hlavní cenu; Místo v soutěži o bronz. Švýcaři, kteří potřebovali vyhrát, se dostali do čela a Boris Stamps získal svůj první cap.

Mallory Magnant v poločase vyrovnal, aby udrželo napětí, ale Švýcarsko střílelo brzy. Stamps skórovali pár minut po restartu a poté Martin Gredler vstřelil krásný gól na 3:1.

Laurent Roeger provedl sérii jemných zákroků, aby to pokračovalo, dokud Philippe Cimmer nezahrál jeden, když do konce zbývaly necelé tři minuty. Laurens Kasner skvěle zachraňoval z čáry a Roeger zaútočil na roh a zajistil Švýcarsku tolik potřebné vítězství.

Nedělní program bude v hlavní roli Německo vs. Rakousko (14.00 SEČ); Švýcarsko se o bronz utká ve 12:30 s Nizozemskem, v 11:00 se Belgie utká s pátým Českem.

***

Zde můžete sledovat každý zápas halového mistrovství EuroHockey 2022 www.eurohockeytv.org; Vstupenky na zápasy pro všechny země kromě Německa jsou € 3,99 pro hry, které zahrnují Německo. Tyto hry budou geograficky blokovány kvůli živému vysílání na místních kanálech.

Více podrobností zde: https://eurohockey.org/2022/11/30/eurohockeytv-to-broadcast-eurohockey-indoor-championships/

Foto: Německo proti Rakousku (EHF / World Sports Images (c))