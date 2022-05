Průběžné pořadí Eurovize 2022 vypadá skvěle pro vstup do Velké Británie Sama Rydera

Dokáže Sam dospět k vítězství? (Foto: Reuters/Yara Nardi)

Jsme od nás vzdáleni méně než 48 hodin Eurovision Song Contest 2022, průběžné pořadí odhaleno.

Velké finále se koná v sobotu večer (14. května) v italském Turíně, do kterého vstupuje UK Sam Ryder v naději, že zazáří uprostřed toho všeho skvělého a kouzel.

Nyní víme, v jakém pořadí bude podnik tento víkend vykonávat, a je to pro našeho chlápka dobré, protože vypadá, že zapůsobí svou skladbou Space Man.

Bude 22. umělcem, který vystoupí na pódium v ​​rámci soutěže, která spadá mezi Australana Sheldona Rileyho, který hraje „Not the Same Thing“, a polského Ochmana s Riverem.

Dnes večer se otevře Česká republika, poslední zastoupenou zemí bude Estonsko.

Věci už vypadají dobře, loňský vítěz Manskin se ujal vedení poté, co skončil 24. v přetahování, ale je to trochu hlubší.

Od roku 2010 22. vyhrála dvakrát, přičemž titul si z tohoto místa odvezla izraelská vítězka Neta (2018) a Němka Lina (2010).

Za poslední dvě dekády z čísla 19 také vzešli dva šampioni – Ázerbájdžán v roce 2011 a Řecko v roce 2005 – zatímco jediné číslo 17 (Švédsko v roce 2012, Srbsko v roce 2007 a Finsko v roce 2006) bylo jediným číslem, které mělo více vítězů.

V tomto časovém rámci turecké vítězství v roce 2003 pocházelo pouze z jednociferné míry v loterii o čtvrté místo toho roku a 13 z dalších 20 výherců bylo vylosováno ve věku 20 let.

Když se podíváme zpět, poslední vítězný příspěvek Spojeného království Katrina a The Waves – kteří v roce 1997 zaútočili na vítězství s Love Shine A Light – skončili té noci na 24. místě.

V podstatě se dá říct, že alespoň v poslední době se určitě vyplatí mít vyšší číslo, takže Sam má skvělou pozici, aby se vyhnul hrozným nulám bodů a je na sebe hrdý.

Více: Eurovision Song Contest



Zkoušky na něj opravdu zapůsobily, protože jeho vystoupení zjevně zahrnovalo největší rekvizitu show – masivní, svítící kovovou konstrukci, která se rozděluje, aby vypadala jako křídla – a skafandr.

Po zkouškách a nyní průběžné pořadí byly Samovy kurzy na Eurovizi opět sníženy, čímž se stal třetím favoritem na výhru, přičemž bookmakeři mu dávali kurzy krátké než 7/1.

Velké finále Eurovize se vysílá v sobotu 14. května ve 20:00 na BBC One a iPlayeru.

máš nějaký příběh?

Pokud máte příběh celebrity, video nebo fotografie, spojte se se zábavním týmem Metro.co.uk e-mailem na adresu [email protected] nebo zavolejte na číslo 020 3615 2145 nebo navštivte stránku pro odeslání materiálu – my vám rád tě slyším.

VÍCE: The One Show: Rylan Clark slibuje vstup Spojeného království do Eurovize Sam Ryder Ohnivá noc po Velkém finále: „Stane se to“



VÍCE: Eurovize: Britská hvězda Sam Ryder „úplně věří“ v mimozemšťany a jednou viděl „mimozemšťana“ na obloze