Free Play Days zahrnuje tento víkend čtyři hry pro Xbox

Předplatitelé Xbox Game Pass Ultimate a Xbox Live Gold mohou tento víkend hrát čtyři hry Xbox s bezplatnými herními dny, z nichž všechny jsou nyní zdarma až do pondělí.

Free Play Days jsou opět zpět a ti, kteří mají předplatné Xbox Game Pass Ultimate nebo Xbox Live Gold, nyní mohou hrát Just Die Before, Dragon Ball Xenoverse 2, Hunting Simulator 2 a Overcooked! Vše, co můžete jíst o víkendu zdarma. Pokud vás myšlenka způsobovat chaos, jako jsou OAP nebo lovit tvory, úplně nebere, proč se místo toho podívat na náš seznam nejlepších bezplatných her pro Xbox?

Prostě už zemři

Prostě už zemři Just Die je skutečně stará chaosová sandboxová hra vytvořená designéry Goat Simulatoru. Jsi starý, nevrlý a právě tě vyhodili z domova důchodců. Jak přežijete ve světě, který už chce, abyste zemřeli?

Dragon Ball Xenoverse 2

XENOVERZE DRAČÍ KOULE 2 DRAGON BALL XENOVERSE 2 poskytuje hráčům dokonalý herní zážitek s DRAGON BALL! Rozvíjejte svého válečníka, vytvořte si dokonalého avatara, trénujte, abyste se naučili nové dovednosti a pomáhejte bojovat s novými nepřáteli, abyste obnovili původní příběh série DRAGON BALL. Připojte se ke 300 hráčům z celého světa v novém centru města Conton a bojujte s nimi nebo proti nim.

Lovecký simulátor 2

Hunting Simulator 2 Xbox Series X | S. S Houndem po svém boku prozkoumejte texaskou poušť, lesy Colorada a Evropu a vystopujte 33 druhů zvířat. Vyberte si své vybavení z více než 160 oficiálních zbraní, doplňků a oděvů (včetně Browning, Winchester a Bushnell).

Hunting Simulator 2 pro Xbox One S Houndem po svém boku prozkoumejte texaskou poušť, lesy Colorada a Evropu a vystopujte 33 druhů zvířat. Vyberte si své vybavení z více než 160 oficiálních zbraní, doplňků a oděvů (včetně Browning, Winchester a Bushnell).

Převařené! Všechno, co můžeš jíst

Převařené! Všechno, co můžeš jíst Převařeno!, převařeno! 2 a veškerý další obsah je smíchán dohromady a od základu přestavěn ve 4K a 60 snímcích za sekundu v této lahodné definitivní edici. Užijte si více než 200 úrovní včetně exkluzivního nového dobrodružství; Bekesh Rise!

Obě už umírají a jsou převařené! All You Can Eat má odhady dokončení v rozmezí 15 až 20 hodin, takže pokud tento víkend hledáte hit Gamerscore, aniž by to příliš ovlivnilo vaše procento dokončení, mělo by to být proveditelné. Oba mají hodnotu 1000 Gamerscore a každý obsahuje 12 a 42 úspěchů. Trochu to vylepšuje Dragon Ball Xenoverse 2 s odhadem dokončení mezi 60 a 80 hodinami, takže budete pravděpodobně potřebovat stroj času, pokud chcete tento víkend odemknout všech 50 úspěchů základní hry. Pokud jde o Hunting Simulator 2, obě verze Xbox Series X | S a Xbox One jsou tento víkend součástí Free Play Days, a přestože nemáme dostatek dokončení, abychom mohli pracovat na našem odhadu dokončení, ti, kteří dokončili, se přihlásili mezi 50 a 100 hodinami.

Všechny tyto hry jsou nyní k dispozici zdarma až do pondělí. Zahrajete si některý z nich během volných herních dnů? Přejděte dolů a řekněte nám!