Tlak na zvýšení úrokových sazeb pro Bank of Israel polevuje

Bank of Israel má dnes oznámit pravidelné úrokové sazby, přičemž většina analytiků očekává, že sazba zůstane beze změny na 0,1 %. Očekávání zvýšení sazeb v příštím roce navíc opadla ve světle několika faktorů, které dávají Bank of Israel více prostoru k manévrování, než bude nucena úrokové sazby zvýšit.

Centrální banky Polska, České republiky a Maďarska minulý měsíc zvýšily úrokové sazby jako opatření k omezení inflace, ale zatímco pokračující monetární expanze by mohla udržet inflaci v chodu, měnová deflace příliš brzká by udusila ekonomické oživení. Na finančních trzích se očekává, že Bank of England bude další, kdo zasáhne, ale na rozdíl od jiných zemí (jako jsou USA, kde inflace dosáhla roční míry 6,2 %, a hodnocení, že současná inflace je dočasná fenomén re-examination), v Izraeli, Situace je jiná, mimo jiné kvůli síle šekelu.

V předchozím oznámení o úrokových sazbách výzkumné oddělení Bank of Israel předpovídalo, že do jednoho roku úroková sazba centrální banky vzroste mezi 0,1 % a 0,25 %. Navíc protokol z posledního zasedání měnového výboru banky, vedené guvernérem Bank of Israel Amir Yaron, odhalil, že jeden z členů výboru podporuje zvýšení úrokových sazeb. Ale od té doby se mnoho věcí změnilo.

Údaje o inflaci v Izraeli za říjen naznačovaly, že inflace se minulý měsíc zmírnila, údaje o HDP za třetí čtvrtletí byly nižší, než se očekávalo, a hodnota šekelu znepokojivě posílila. Tyto faktory nepodporují vyšší úrokovou sazbu. Kromě toho strach z opětovného šíření Covid-19 v Evropě vrhá stín na vyhlídky na pokračující zotavení z krize. Nákupy kreditních karet izraelskými spotřebiteli byly ve třetím čtvrtletí také relativně nízké. Zvýšení úrokových sazeb za těchto okolností může zastavit oživení ekonomiky.

Po zveřejnění Indexu spotřebitelských cen (CPI) za říjen – překvapivý růst pouze o 0,1 %, proti očekávání 0,4 % – očekávání inflace a úrokových sazeb klesla (ve stejný den mimochodem Ministerstvo financí zvýšilo jeho prognózy růstu a inflace). Nabízí se tedy otázka, zda se šance na zvýšení úrokových sazeb nesnížily. V říjnových údajích CPI složka cestování do zahraničí snížila o 0,3 % indexu, což znamená, že bez této položky míra inflace nadále rostla, což by mohlo později přimět Bank of Israel ke zvýšení úrokové sazby. Na druhou stranu by apreciace šekelu měla brzdit inflaci a zmírnit tak tlak na zvyšování úrokových sazeb.

Victor Bahar, hlavní ekonom Bank Hapoalim, napsal, že „nízká hodnota CPI za říjen umožní Bank of Israel ponechat úrokovou sazbu beze změny minimálně do poloviny roku 2022. Bank of Israel se nyní pokusí posílit poselství, že politika je zde, aby zůstala po dlouhou dobu, a že její nákupy cizí měny budou pokračovat, aby se zabránilo nadměrným změnám a zpomalil růst. Pokles roční inflace v říjnu snižuje pravděpodobnost, že Bank of Israel očekává USA Federální rezervní systém se zvýšením sazeb, jak to udělaly některé země v Evropě. Věříme, že úroková sazba v Izraeli příští rok stoupne v blízkosti toho, kdy porostou ceny ve Spojených státech.

Ronen Menachem, vedoucí výzkumu a investic v Mizrahi Tefahot Bank, napsal: „V Evropě je inflace dvojnásobná než tady (4,1 % za posledních 12 měsíců), ale čtvrtá vlna tam teprve začíná a prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde říká, že úroková sazba se v roce 2022 vůbec nezvýší. V USA je inflace mnohem vyšší a množí se výzvy na Federální rezervní systém, aby urychlil postupné snižování (snížení nákupů dluhopisů), což povede ke zvýšení úrokových sazeb do poloviny V této souvislosti je důležité rozhodnutí prezidenta Bidena o prodloužení nebo nahrazení funkčního období Jeroma Powella ve funkci předsedy Federálního rezervního systému. V tuto chvíli se mi zdá, že evropský model je z pohledu Izraele bližší Bance, takže je pravděpodobné, co nejdříve, že sazba zde stoupne několik měsíců poté, co Fed Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby ve Spojených státech.

