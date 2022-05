Dinosauři začali být žhaví, pak někteří vychladli

Tým zjistil, že jak savci, tak plesiosauři – mořští plazi s dlouhým krkem – nezávisle vyvinuli zvýšený metabolismus. Zdá se, že dinosauři a pterosauři, kteří společně tvoří skupinu zvanou Ornithodira, pocházejí z teplokrevných předků – stav, který přetrvával u dlouhokrkých sauropodů a dravých teropodů, jako je např. TJanosaurus rexA jejich přeživší opeření potomci, jako kuřata.

Přítomnost vysoce metabolizovaných sauropodů je neočekávaná, říká Stephen Brusatte, paleontolog z University of Edinburgh, který se na studii nepodílel. Vědci v minulosti navrhli, že pokud by měli dinosauři nižší metabolismus, byli by gigantičtí, těžkopádní býložravci.

„Jen si představte stovky nebo tisíce liber rostlin, které by museli jíst každý den, aby podpořili tak rychlý metabolismus,“ řekl Dr. Brusatte.

Přesto jsou zjištění týmu o další skupině dinosaurů – velké rozmanité rodině býložravců nazývaných ornithischians – ještě překvapivější. Zatímco předci ornitischianů sdíleli metabolismus jiných teplokrevných dinosaurů, řekl Dr. Weiman, jejich větší potomci jako Stegosaurus a Triceratops ve skutečnosti časem snížili svůj metabolismus a skončili na rychlostech metabolismu bližších rychlostem moderních plazů. A stejně jako moderní plazi možná potřebovali udržovat svou vnitřní teplotu chováním – vyhřívat se na slunci nebo sezónně migrovat do teplejších podnebí.

Jingmay O’Connor, přidružený kurátor fosilních plazů v Chicagském Field Museum, který se také do studie nepodílel, řekl. „Tato práce zásadně změní způsob, jakým interpretujeme životní styl a chování těchto zvířat.“