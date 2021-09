Po celém světě se šíří klimatické protesty vedené mládeží: aktuální aktualizace

(Inki Kapiler/CNN)

Demonstranti se shromáždili před Říšským sněmem, kde sídlí dolní komora německého parlamentu, v centru Berlína a stěžovali si na mladé lidi, kteří byli před víkendovými volbami vyloučeni z politiky.

Jiní, dost staří na hlasování, uvedli, že jejich hlasy byly přehlušeny kvůli stárnutí populace v zemi.

Amadeus Truman (Inke Kappeler / CNN)

Amadeus Truman, sedmadvacetiletý student německé literatury se sídlem v Berlíně, pracuje s Friday for Future více než dva roky a za svou vášeň označuje klima a spravedlnost.

„Strany, které nyní v neděli bojují za německý parlament, nás zklamaly. Je to mnoho stran, které nám říkají, že chtějí omezit emise, a to je na jejich agendě, ale nemají zavedené postupy a neřekli nám, jak to udělat. “

“Myslím si, že mladí lidé v Německu jsou nedostatečně zastoupeni v politice, ve straně a v hlasovacím systému – existuje mnoho starých lidí, kteří volí, a naše hlasy jsou všichni mladí lidé mladší 40 let, kteří se tolik nepočítají pro ty, kteří je řekněme 60 a více, protože máme spoustu starých lidí “.

Wolfgang Wollmann (Inke Kappeler / CNN)

Sedmadvacetiletý filmový střihač z Berlína Wolfgang Wollmann řekl, že má malou naději, že příští vláda země povede k potřebným opatřením v oblasti klimatu.

“Obviňuji starší generaci, že nás pokazila – ne osobně, ale ve společnosti jako celku. Nevyužili příležitosti a neudělali pro nás nic.”

„Politici měli příležitost něco udělat se změnou klimatu, ale zklamali nás.“

Katharina Hetzel (Inke Kappeler / CNN)

Politici „nic nedělají nebo dělají velmi málo“, řekla 22letá Katharina Hetzel, stážistka Greenpeace, která vyučuje sociální vědy.

“Proto tady musíme být. Chceme slušný život – chceme chránit své životy, životy našich dětí a budoucích generací. A samozřejmě musíme chránit Matku Zemi,” řekla.

„Politici nepovažovali změnu klimatu za velký problém naší doby a mysleli si, že se to nezhorší. Prostě na nás nemysleli. Mysleli na svůj život a své blaho. Opravdu mám pocit, že oni “Zapomněli jsme na nás. Myslím, že všechny naše mladší generace uvažují stejně – proto jsme tady.”

Řekla, že chce vidět více mladých lidí v politice, včetně Parlamentu.

“Když se podíváme na vládu, je mnohem více lidí starších než mladých lidí a myslím si, že průměrný věk poslanců v Bundestagu je přes 40 let, takže všichni mladí lidé, jejich hlasy, jejich myšlenky nejsou respektovány ani slyšeny.” . ”