Hrdý Budžes byl hned při premiéře v roce 2002 hitem a hráli ho pouze tři herci. V anglické premiéře je nyní nutné vidět české divadlo v Brně. Fotografický kredit: České divadlo.

Brno – 16. ledna. (BD) – Pamatujete si, když jste byli mladší a začali jste chápat svět dospělých, ale některé věci vás stále mátly? Graffiti. Skutečná identita osoby, která vám přinesla vánoční dárky. Text. Reprodukce. Šeptané rozhovory vašich rodičů, když spíte.

Román Iriny Tuskové Zadek s hrdostí Sklidil okamžitý úspěch, protože tak dobře zachycuje tuto rostoucí globální oblast a ilustruje svět dospělých, někdy se to trefí… a někdy jsou to veselé mylné představy. Dokonce i název knihy [in English, B Proudew] Pochází z nedorozumění. Hra na pozadí „normalizace“ počátku 70. let 20. století nabízí zájemcům o českou historii scénu z pohledu tehdy žijící mladé ženy.

Od roku 2002 vtipný, hořký příběh osmileté Heleny Sokové a jejích přátel a rodiny oživují na jevišti tři herci, jeden jako Helena a další dva ve všech ostatních rolích. Hra byla provedena stejnými třemi herci v divadlech, která byla téměř 20 let vyprodaná. Nikdy ji žádný jiný divadelní soubor profesionálně nehrál.

Herci českého divadla … teprve druhý soubor, který hru uvedl. Fotografický kredit: České divadlo.

České divadlo je amatérské multikulturní komunitní divadlo. Navzdory tomu, že jde o amatéry, jsou přehlídky ukázkou obětavosti a talentu a prozíravý Procy ví, jak rychle získat vstupenky, protože každé představení je předem vyprodané.

Cílem českého divadla je zpřístupnit české hry i nečeštinářům. Anne Johnson, jedna ze zakladatelek českého divadla, vysvětlila: „Hru jsme adaptovali podle skvělého překladu románu Melvina Clarka. Je to poprvé, co je hra na jevišti uvedena v angličtině a čeští diváci budou mít možnost v rolích vidět i další herce. Je to pro nás opravdu velký krok a doufáme, že lidé ocení neuvěřitelnou práci našich herců pro zpřístupnění českého divadla širšímu publiku.

České divadlo obvykle pořádá představení v nejbližší hudební laboratoři, tentokrát však v Co.Labs na Koenigově 22. Protože je divadlo velké, může hru sledovat více lidí, aniž by se cítili přeplněni. Představení 29. a 30. ledna, 5. a 6. února. Vstupenky jsou k dispozici smsticket.cz.

[The Czech version will be playing at Polivka Theater on January 31; it’s already sold out]