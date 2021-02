Tvorba desetníku: Jak „zvýšit“ úrokovou sazbu

V tomto článku se s vámi podělím o to, jak by úrok, který mi klient vydělal za tři roky na konkrétním typu účtu, trvalo 131 let, než jsem si uvědomil, kdybych jej ponechal na vkladovém účtu u velké banky tady.

Ukážu vám také, jak můžete přistupovat k úrokovým sazbám bank v Rakousku, Itálii, Francii, Lotyšsku, České republice a Polsku, které jsou přibližně 15krát vyšší než současné irské banky.

Dříve, než to udělám, důvodem, proč vám o nich říkám, je to, že mi minulý týden někdo řekl, že je „jen otázkou času, než nám banky začnou účtovat poplatky za to, že v nich necháváme peníze, a nemýlí se. Skutečně to začalo, protože v listopadu začala Digital Bank N26 účtovat lidem -0,5% ze zůstatků nad 50 000 EUR.

Pokud jste s N26 měli 100 000 eur, nyní vás to stojí 250 eur, pro zábavu s nimi. A na inflační faktor pracující na Celsia. 0,6%, že 100 000 EUR se šokujícím způsobem odepisuje v reálných hodnotách kolem 850 EUR ročně.

Problém, kterému N26 a všechny ostatní banky čelí, je ten, že Evropská centrální banka jim účtuje -0,5% za to, že drží více finančních prostředků, než by si měly ponechat v rezervě. Centrální banky po celém světě se snaží stimulovat své ekonomiky a používají negativní úrokové sazby jako držení bank a jednotlivců k podpoře půjček a výdajů.

Vzhledem k tomu, že banky stojí za to, aby v nich zůstaly naše peníze, nebudou tuto ztrátu absorbovat mnohem déle, což je nevyhnutelné a je jen otázkou času, než začnou všechny banky zavádět záporné úrokové sazby, a začnou ji iniciovat. Zůstatky jsou vyšší, ale nakonec se to bude filtrovat, protože to bude mít vliv na všechny.

Co tedy můžeme udělat, abychom to obešli?

Myslím, že to bude záviset na tom, jak rychle chcete získat přístup k penězům, a na vašem postoji k riziku.

Nech mě to být jasné.

Pokud byste mohli své peníze uzamknout například na tři roky pomocí spořitelních certifikátů An Post, vydělali byste 0,33% AER ročně bez daně, nebo 1% po dobu životnosti účtu. Neexistuje žádný záporný náboj a přestože se nedokáže vyrovnat s inflací, vaše primární rovnováha je o jeho udržení.

Pokud chcete jiný účet se 100% zárukou základního kapitálu, který není ovlivněn negativními úrokovými poplatky a odpovídá inflaci, 5leté spořicí certifikáty této pošty splňují všechna tři kritéria, protože roční výnos na tomto účtu je AER 0,59% bez daně .

Jakkoli jsou tyto sazby špatné, pro některé lidi, kteří vědí, že jejich peníze jsou v bezpečí, převáží návratnost, kterou získají, a pokud se budou moci vyrovnat inflaci, bude to téměř bonus, a v těchto případech je fond účtů An Post jejich.

Pokud jsou výnosy příliš nízké a podmínky příliš vysoké, měli byste zvážit investování do účtů založených na akciích, stačí tak učinit. Upozornění tohoto typu účtu spočívá v tom, že nemají výslovnou kapitálovou záruku a nemají ani pevně stanovená časová období.

Ale pokud jste do nich investovali, řekl bych, že si musíte nastavit v hlavě minimálně tři nebo čtyři roky, protože potřebujete čas, aby váš účet narostl, a zotavte se, pokud existují období, kdy jsou výnosy záporné, ale vy nakonec kontroluje, kdy se tyto účty úplně zastaví.

Jedna z mých klientů investovala 40 000 EUR na jeden z těchto účtů založených na zásobách, který jsem jí doporučil před třemi lety. Byl jsem frustrován sazbou, kterou vydělala na vkladu, což bylo v té době celkem 0,25%, takže jsem vybral peníze a vytvořil účet, který jsem navrhl.

Během těchto tří let hodnota 40 000 eur vzrostla na 55 448 eur a po zohlednění inflace dosáhl její skutečný zůstatek 54 462 eur.

Jednalo se o nárůst o 14 462 eur nebo 4 821 eur ročně.

Pokud by o tři roky později uložila do své banky 40 000 eur, dosáhla by výše 40 201 a po inflaci 39 486 eur.

Rozdíl mezi každým účtem za období tří krátkých let činil 14 976 EUR.

Udělala návratnost, která byla 76,86krát větší, než by měla, kdyby se nedostala a hledala pomoc a radu.

Pokud by nic neudělala, při sazbě, kterou vydělala na svém vkladovém účtu, by jí trvalo 131 let, než dosáhla toho, co vydělala za tři na akciovém účtu.

Proto je důležité vyhledat pomoc. Nemyslete si, že nemůžete dělat nic jiného, ​​než bojovat s nižšími sazbami a vyššími poplatky. Protože, jak vidíte, je toho mnohem víc, co můžete udělat. Musíte jen získat pomoc a najít tyto účty, zvláště pokud nemáte znalosti, sebevědomí nebo čas je najít sami.

Alternativu k účtům založeným na zásobách nebo lepší výnosy za konkrétní období najdete u instituce pro online vkladový účet Raisin Bank (Rozinky)

Poprvé byla uvedena na trh v Irsku v roce 2016 a jejím cílem byla revoluce ve finančním sektoru tím, že klientům z celé EU / EHP a Švýcarska nabízíme širokou škálu bankovních produktů od našich partnerských bank.

Stručně řečeno, umožňuje irským střadatelům získat lepší úrokové sazby ze svých úspor od bank v Evropské unii. Spolupracuje s bankami ve Francii, Itálii, Rakousku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku a České republice.

Když si otevřete účet u Raisin, můžete si vybrat z několika bank, kde u nich budou peníze uloženy po dobu, kterou si vyberete. Pokud byste například chtěli vyčlenit prostředky na jeden rok, můžete s Banco Portoguez de Gesto získat úrokovou sazbu 0,71% AER.

Pokud tato sazba stojí bok po boku s nabídkou většiny irských poskytovatelů, tj. 0,05%, porovnává se velmi příznivě. Je tu příležitost vydělat 14,71krát více za své peníze po dobu 12 měsíců, a proto se vyplatí vyzkoušet, co Raisin nabízí.

A pokud tak učiníte, uvidíte také to, že můžete získat 1,28% AER u J&T Banky (Česká republika), pokud si zvolíte tříleté období se zaplaceným úrokem v době splatnosti. Když to opět porovnáme s našimi největšími bankami, které nabízejí přibližně 0,10% AER za stejné časové období, nebo dokonce oproti 0,33% AER za příspěvek, sazba není jen lepší, je mnohem lepší.

A možná máte obavy z vkladu peněz v bankách v Lotyšsku, České republice nebo Itálii, ale všechny účty dostupné na platformě Raisin jsou kryty zaručenými schématy až do výše 100 000 EUR na osobu a instituci. Pokud se tedy rozhodnete použít partnerské banky Raisin, záruky, které v současné době máme u irských bank, se nemění.

Je na co myslet a pamatovat, protože to vypadá, že nízké úrokové sazby a vyšší poplatky jsou tu, aby tu ještě nějakou dobu zůstaly.

Liam Crook je generálním ředitelem společnosti Harmonics Financial Ltd. se sídlem v Blassey. Může ho kontaktovat na [email protected] nebo Harmonické