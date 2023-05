Legendární investor Michael Saylor vystupuje na největší evropské bitcoinové konferenci BTC Prague

Praha bude začátkem června hostit první ročník BTC Prague, největší a nejvýznamnější akce v Evropě zaměřené výhradně na nejpopulárnější kryptoměnu Bitcoin. Na akci se představí více než 80 vystavujících společností, 130 řečníků z celého světa, tři dny přednášek a workshopů a 10 000 návštěvníků.

Michael Saylor patří mezi nejvlivnější bitcoiny (BTC) a klíčové postavy v kryptosvětě. Založil MicroStrategy, která pravidelně nakupuje bitcoiny jako součást majetku společnosti a se 132 000 bitcoiny je nejbohatší kryptoměnovou společností na světě. Saylor nyní poprvé promluví v Evropě. To se stane během BTC Praha Konference, letošní bitcoinová akce, se bude konat od 8. do 10. června na výstavišti PVA Letňany v Praze.

Michael má hvězdnou pověst a silné, konzistentní názory, které mají v bitcoinové komunitě velkou váhu, a je také někým, kdo otevřel dveře k přijetí bitcoinů tradičními podniky. Proto jsem rád, že se nám ho podařilo přesvědčit, aby na akci poprvé vystoupil v Evropě,“ řekl Martin Kochai, jeden z organizátorů BTC Prague. „S odhadovanou návštěvností 10 000 lidí je tato konference bezkonkurenční. , a to nejen v České republice, ale i po celé Evropě.“

Kromě Saylora je v bitcoinovém světě řada dalších vlivných postav, včetně CEO Blockstream Adam Back, spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinos a Robert Breedlove, autor populární knihy What is Money? podcast, pozvánky přijaté na největší evropskou konferenci zaměřenou na bitcoiny. Česko-anglický bilingvní program slibuje, že po celou dobu třídenní akce poskytne spoustu podnětných nápadů pro podnikatele, výzkumníky, influencery, filozofy, vývojáře a zastánce svobody.

Souběžně s programem na pódiu bude Expo, na kterém se představí více než 100 společností zaměřených na budování bitcoinové infrastruktury. To zahrnuje poskytovatele hardwarových a softwarových peněženek, těžebních nástrojů, burz a dokonce i pivních faucetů připojených k Lightning Network. Mezi vystavovateli je i jeden exkluzivní host – Salvador. Středoamerická země, která se před dvěma lety zapsala do historie jako první země na světě, která učinila bitcoin oficiální národní měnou, vysílá do Prahy vládní delegaci, aby se podělila o své zkušenosti a zhodnotila důsledky svého převratného rozhodnutí na letošní krypto událost. .

Organizátoři BTC Prague mají za cíl přilákat nejen ostřílené nadšence do bitcoinů, ale také ty, kteří o bitcoinu nějaké znalosti mají, ale úplně se do něj neponořili. Jejich ambicí je provést tyto jednotlivce celou bitcoinovou cestou. „V současné složité ekonomické situaci, kdy všichni pociťujeme dopady inflace, nejistoty kolem stability bank nebo vysokých úrokových sazeb, se bitcoin ukazuje jako jakýsi záchranný člun. Rozhodně je nebezpečnější ho dnes nemít než Chceme se proto hodně zaměřit na nováčky, usnadnit jim vstup do světa bitcoinů a ukázat, jak na to v praxi,“ řekl Kuchař.

Martin, významná postava místní bitcoinové scény v České republice, se spolu se svým bratrem Matyasem zasloužili o organizaci čtyř úspěšných každoročních bitcoinových akcí známých jako ChainCamp. Tyto akce přilákají do Ostravy každoročně více než 2000 nadšenců. Přesun do Prahy a výrazné rozšíření rozsahu celé akce je logickým završením cest bratrů, respektive vzestupem obliby Bitcoinu.

Skutečnost, že největší a nejvýznamnější bitcoinová konference se bude konat v Praze, je symbolická, jak řekl Martin Kuchař, Česká republika je pro kryptosvět „údolím bitcoinů“ a Praha může být směle nazývána globálním hlavním městem bitcoinu, protože na jeho přijetí v ČR hraje hlavní roli řada revolučních projektů, jako je hardwarová peněženka Trezor od SatoshiLabs, první mining pool od Braiins nebo Bitcoinové bankomaty od General Bytes. „BTC Prague vnímám jako další český projekt, který potvrzuje důležitost České republiky pro bitcoiny,“ dodal Martin Kuchař.