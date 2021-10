U nového adaptéru – modelu OLED byste pravděpodobně neměli odstraňovat ochrannou obrazovku

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí na celém světě si začíná užívat zcela nové modely Nintendo Switch – OLED, někteří si všimli, že přicházejí s již nainstalovanou ochrannou obrazovkou. Podle Nintenda by to nemělo být odstraněno, protože to ochrání uživatele před poškozením v případě rozbití nové skleněné obrazovky.

Tato „antidisperzní lepicí fólie“ je novým přírůstkem společnosti Nintendo, protože původní Switch a Switch Lite to nepotřebovaly, protože jejich obrazovky jsou vyrobeny z plastu, zatímco model OLED je vyroben ze skla. Pokud je obrazovka rozbitá, mohou ostré skleněné střepy způsobit poškození a tato ochranná obrazovka pomůže zabránit jakémukoli poškození uživatele. Pomůže také zabránit jakémukoli poškrábání na obrazovce.

Požádali jsme Nintendo o komentář a oni potvrdili, že ochranná obrazovka by měla zůstat spolu s tím, že uživatelé mohou také přidat další ochranu obrazovky, pokud se rozhodnou.

“Jak je popsáno na straně 2 dokumentu Nintendo Switch OLED o zdraví a bezpečnosti a návodu k použití (součástí balení se systémem), neodstraňujte antiadisperzní lepicí fólii z obrazovky OLED konzoly,” uvádí Nintendo v USA. řekl mluvčí IGN. „Nintendo prodává oficiální chránič obrazovky OLED, který odpovídá nové obrazovce, takže jej můžete použít. Zde jsou informace o produktu. “

Hrál jsi Nintendo Switch? Ano Ne

Nintendo Switch – OLED Model byl vydán v pátek 8. října spolu s Metroid Dread, a přestože to nemusí být nutností pro každého, nový displej je příjemné vylepšení a stojí za to si jej prohlédnout každý, kdo rád používá Switch. jako ruční zařízení.

V naší recenzi Nintendo Switch-OLED jsme řekli: „Model Nintendo Switch OLED udělá dost na to, aby se tato střední generace aktualizovala o 50– 150 $ oproti starším modelům, za předpokladu, že již přepínač nemáte. Mezitím tato prémie 50 $ není dává smysl majitelům přepínačů, kteří mají v úmyslu (nebo dokonce primárně) hrát hry v ukotveném režimu. “

Máte pro nás tip? Chcete diskutovat o potenciálním příběhu? Pošlete prosím e -mail na adresu [email protected].

Adam Pankhurst je novinář pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Vložte tweet a dále Škubnutí.