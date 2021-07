Missouri Covid-19: Pár řekl, že táhli za vakcínou. Pak onemocněli

Záchranka ji zpočátku odvezla, když nedýchala, jednoho dne na pohotovost; Příští noc byl přijat.

Pamatuje si, jak jí doktor řekl: „Nesmíš přežít noc.“

Michael si pamatuje, že se ho lékař zeptal na možnou intubaci: „Chcete, abychom za vás bojovali? Chcete, abychom udělali vše pro to, abychom vám zachránili život?“

Bunch, který se nyní zotavil doma, řekl, že se cítí bezmocná. „Nemáš žádnou kontrolu.“

Případy, hospitalizace a úmrtí na koronaviry opět rostou v jihozápadní Missouri s federální vládou Tým Covid-19 nasazen, aby spěchal poskytovat podporu veřejného zdraví.

Státní zdravotní oddělení odhaduje, že více než 70 procent viru ve státě je nejvíce nakažlivým – a možná i nejnebezpečnějším – delta typem.

Tato varianta, poprvé identifikovaná v Indii, To představuje 51,7% všech nových infekcí Covid-19 v zemi Během dvou týdnů, které skončily v sobotu, se odhadovala americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Za poslední týden se počet případů Covid-19 v Missouri umístil na druhém místě v zemi, s 15,5 novými případy na 100 000 lidí denně nebo 108 případy na 100 000 lidí za sedm dní, podle Údaje univerzity Johna Hopkinse . Data ukázala, že Arkansas zaznamenal nejvyšší míru 15,7 nových případů na 100 000 lidí každý den.

V Mercy Hospital ve Springfieldu rychlý nárůst hospitalizací způsobil, že si administrátoři půjčili ventilátory z jiných nemocnic. V městském nemocničním systému CoxHealth mělo 90 procent pacientů s koronaviry variantu delta.

“Během posledních několika týdnů jsme byli svědky masivního nárůstu počtu pacientů s Covid na našem pohotovostním oddělení,” řekl Dr. Howard Jarvis, lékař na pohotovostním oddělení společnosti Cox Health.

Dodal: “V příštích několika týdnech se budeme mnohem zhoršovat. Jistě lidé venku dělají mnohem více věcí. Myslím, že existuje spousta lidí, kteří mají o virus menší starosti. mít tolik starostí s virem. Procento lidí, kteří byli očkováni, v této oblasti. “

Chovné příčiny nejsmrtelnějších variant Covid-19

Missouri není sama.

Více než 9 milionů lidí žilo v 173 amerických krajích s mírou infekce Covid-19 nebo s více než 100 případy na 100 000 lidí za posledních sedm dní a míra očkování je méně než 40%, uvedla ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinsky. na čtvrtečním briefingu v Bílém domě.

Podle Walenského má více než 90% těchto krajů zaočkovanost pod 40%.

„Mnohé z těchto krajů jsou také stejnými místy, kde varianta delta představuje drtivou většinu cirkulujících virů,“ řekl Walinsky.

„Nízká míra zaočkovanosti v těchto krajích spolu s vysokou mírou infekce – a tolerantní politiky zmírňování, které nechrání neočkované před nemocí – jistě bohužel povedou k zbytečnému utrpení, hospitalizaci a potenciálním úmrtím.“

Ve skutečnosti Nová analýza dat identifikované skupiny neočkovaných osob, většinou na jihu Spojených států, které jsou náchylné k náhlému nárůstu případů Covid-19 a mohly by se stát živnou půdou pro smrtící varianty.

Analýza provedená vědci z Georgetown University identifikovala 30 klastrů krajů s nízkou mírou zaočkovanosti a velkou populací. Pět nejvýznamnějších skupin zahrnuje velké oblasti jihovýchodních Spojených států a menší část Středozápadu. Sbory se z velké části nacházejí v částech osmi států – od Gruzie po Texas a jižní Missouri.

Kolem třetina Američanů Nedostali výstřel Covid-19.

Asi 39% populace Green County je plně očkováno

Katie Townes, úřadující ředitelka ministerstva zdravotnictví v okrese Springfield-Green, uvedla, že v kraji, který má přibližně 300 000 obyvatel, došlo pouze ve středu k 240 případům COVID-19 a za poslední dva týdny zemřelo 17 lidí. Asi 39% jejích obyvatel je plně očkováno Web ministerstva zdravotnictví

„Nejsme obrovská komunita,“ řekla o 240 případech. „To je opravdu velké číslo a tato čísla jsme neviděli, protože jsme v prosinci a lednu viděli špičku.“

Kolem 56% dospělých v Missouri Dostal jsem alespoň jednu dávku vakcíny Covid-19 a podle údajů CDC bylo plně očkováno 39,4% populace.

V okrese Taney, kde je jihozápadní město Branson’s Ozark velkou turistickou atrakcí, je očkováno asi 25% z jeho zhruba 56 000 obyvatel.

„Probíhá to celá škála,“ řekla o zaváhání vakcíny Lisa Marshall, ředitelka ministerstva zdravotnictví v okrese Taney. „Možná chtějí jen počkat a vidět, nebo … ještě to není úplně připravené. Možná to není jen někdo, kdo očkování provádí. Také jsme slyšeli trochu znepokojení nad tím, jak rychle se vakcína vyvíjí.“

Celkově data ukazují, že se očekává, že se Covid-19 bude amplifikovat v komunitách, které jsou méně očkované, zejména proto, že se v těchto oblastech nadále šíří delta varianta.

V Missouri je tam umístěný federální přepěťový tým zahrnující epidemiologa, výzkumné asistenty, specialisty na komunikaci ve zdravotnictví, sledovatele kontaktů a další, kteří podle ministerstva zdravotnictví pomohou s očkováním a dosahem. Týmy zahrnují členy z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb a Federální agentury pro zvládání mimořádných událostí

“Máme zástupce z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, který nám pomáhá … kontrolovat (delta) variantu a její přítomnost zde v naší komunitě,” řekl Townes. “Ale teď máme jen … jednoho zástupce.” Rádi přijmeme další zdroje. “

V nemocničním systému Cox Health s 500 lůžky Jarvis uvedl, že téměř všechna nová přijetí Covid-19 nebyla očkována od mladších pacientů.

„K tomu bude docházet i nadále,“ řekl o nedávném nárůstu počtu případů. „Mohlo by to vyvrcholit tady a pak se rozšířit na další místa. Pokud nedostaneme dostatečné očkování, bude existovat další varianta, která bude pravděpodobně horší. Tak fungují viry.“

Pár nemocný Covid-19, drželi se za ruce na jednotce intenzivní péče

V Rogersville Lowe Michael řekl, že on a jeho manželka, zdravotní sestra Patti Bunchová, nám od jara „běhali nohama“ ohledně získání vakcíny Covid-19. V polovině června Bunch onemocněl.

„Cítil jsem, že na mě spadla bomba,“ řekl Bunch, který se stále zotavuje ani ne za měsíc. „Necítil jsem se vůbec dobře. A myslel jsem si:‚ Ach, ne. ‘“ “

Sanitka ji 17. června převezla do nemocnice s respiračním selháním. Příští noc byl Michael, bavič, převezen na stejnou pohotovost ve Springfieldu. Sestra je nakonec umístila do stejné místnosti intenzivní péče, kde Michael zachytil jejich záběr, jak se drží za ruce.

„Nevěděli jsme, jaké to bude,“ řekl Michael, který spolu s Bunchem vyzval lidi k očkování. „Nevěděli jsme, jestli máme jít domů.“

„Nebo vidíme znovu naše děti, naši rodinu nebo vnuka,“ řekla.

“Ta noc mohla prostě skončit,” řekl Michael, který je v Bunchu 30 let. „Zbláznil se. Nechtěl jsem, aby to tak skončilo. Nemělo by to tak skončit … Bohužel pro mnoho lidí to tak končí.“