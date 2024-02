Vědci tvrdí, že ztráta paměti vyžaduje přesnou diagnózu

Ke stanovení přesné diagnózy se může geriatrický psychiatr zeptat, jak dlouho má pacient problémy se schopností plánovat, organizovat nebo vyjadřovat se. Pokud je člověk zapomnětlivý, na co zapomene a kdy?

„Chceme vědět, jaké konkrétní ztráty byly pozorovány, nejen ‚paměť‘,“ řekl Dr. Ganguly. „Bylo to jednorázové, když byl člověk unavený nebo nemocný, nebo se to stávalo nepřetržitě a se zvyšující se frekvencí?“

Doktor Ganguly dodal, že je důležité vyloučit další možné příčiny, které mohou ovlivnit kognitivní funkce, jako je mrtvice, poranění hlavy nebo dokonce užívání některých běžných léků.

Například častým viníkem výpadků paměti je difenhydramin (prodávaný jako Benadryl a další značky). Lidé, kteří chronicky spí, se v důsledku toho často stávají zapomnětlivými. (Pacienti jí často říkali, že užívali Tylenol v noci, ale Tylenol PM ve skutečnosti obsahuje difenhydramin.)

Dr. Ganguly dodal, že demence má zřetelný vzorec ztráty paměti a neměla by být zaměňována s běžnou zapomnětlivostí. Člověk s demencí obvykle zapomíná na nedávné události, jako například to, co měl k snídani, ale pamatuje si věci z dávné minulosti, například svůj svatební den.