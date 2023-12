Hvězda České televize shodila z helikoptéry Triggers Mad Rush 1 milion dolarů

Populární influencer a televizní moderátor z České republiky Kamil Bartošek, známý také jako Kazma, shodil z vrtulníku u města Lissa nad Labem 1 milion dolarů. Kazma původně plánoval rozdat celou částku jednomu šťastnému výherci soutěže, ve které měli účastníci rozluštit kód skrytý v jeho filmu „Onemanshow: The Movie“.

Influencer se poté rozhodl podělit o bohatství se všemi účastníky soutěže. Poslal jim zašifrovaný e-mail o tom, kam dá peníze. V souladu se svým slibem se Kazma objevil ve stanovený čas a místo ve vrtulníku.

„Za pár dní nad Českem přeletí nákladní vrtulník. Měl by pod sebou kontejner s milionem dolarů v dolarových bankovkách. Tento kontejner má na dně obří dvířka. A v mžiku se otevřou dveře tohoto kontejneru kdesi nad Českou republikou. „Kdy a kde se tak stane, to budou vědět jen ti, kteří si kartu aktivovali před pár hodinami,“ oznámil Kazma.

Kazma video sdílel na svém oficiálním instagramovém účtu: „První skutečný déšť peněz na světě! Vrtulník shodil v České republice milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.“

Na videu je vidět, jak po poli běhají lidé s taškami a sbírají co nejvíce jednodolarových bankovek. Někteří si přinesli i deštníky, aby co nejsnazším způsobem získali co nejvíce peněz.

Před velkou show influencer hledal od lidí návrhy, jak využít nevyzvednuté prize money. Mnozí navrhli, aby je rozdali účastníkům.