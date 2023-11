Měnové hodnoty z hlediska zvláštních práv čerpání – trhy

Washington: Hodnoty měn MMF a státní pokladny z hlediska zvláštních práv čerpání (SDR).

======================================================================================Nov 14, 2023====================================================================================== Currency units per SDR SDR per Currency unit======================================================================================Currency 13-Nov-23 10-Nov-23 9-Nov-23 8-Nov-23======================================================================================Chinese yuan 0.104172 0.104247 0.104261 0.104349Euro 0.810798 0.812176 0.81208 0.810521Japanese yen 0.0050108 0.0050238 0.005032 0.005043U.K. pound 0.930898 0.928114 0.931336 0.931746U.S. dollar 0.759886 0.760251 0.759592 0.759555Algerian dinar 0.0056426 0.0056351 0.005639 0.005635Australian dollar 0.483287 0.483596 0.487354 0.489153Botswana pula 0.0557756 0.0558784 0.056134 0.056283Brazilian real 0.154323 0.154482 0.155016 0.15549Brunei dollar 0.558844 0.560254 0.560681Canadian dollar 0.550149 0.551188 0.550522Chilean peso 0.000829 0.000842 0.000848 0.000857Czech koruna 0.0329669 0.0331163 0.033072 0.032846Danish krone 0.108689 0.108904 0.108882 0.108679Indian rupee 0.0091196 0.0091209 0.009121 0.009122Israeli New Shekel 0.196505 0.196244 0.197092 0.19739Korean won 0.0005771 0.0005808 0.000582 0.000582Kuwaiti dinar 2.45997 2.45982 2.4597Malaysian ringgit 0.161019 0.162167 0.162646Mauritian rupee 0.0170486 0.0170773 0.017103 0.017058Mexican peso 0.0431415 0.0428359 0.043433 0.043399New Zealand dollar 0.447535 0.448016 0.448919 0.450264Norwegian krone 0.0682663 0.0684079 0.06805 0.067937Omani rial 1.9763 1.97553 1.97544Peruvian sol 0.199751 0.20042 0.200252Philippine peso 0.0135803 0.0135956 0.013557 0.01353Polish zloty 0.18322 0.183534 0.182977 0.181694Qatari riyal 0.20876 0.208679 0.208669Russian ruble 0.008249 0.0082588 0.008263 0.008238Saudi Arabian riyal 0.202636 0.202558 0.202548Singapore dollar 0.558844 0.560254 0.560681South African rand 0.0406637 0.0407552 0.040821 0.04125Swedish krona 0.0697418 0.0696922 0.069745 0.069366Swiss franc 0.84114 0.843037 0.84371 0.843528Thai baht 0.0210676 0.0212331 0.021408 0.021382Trinidadian dollar 0.112847 0.112972 0.112364U.A.E. dirham 0.206912 0.206832 0.206822Uruguayan peso 0.0190057 0.0190984 0.019049 0.01902======================================================================================

Poznámky

(1) Hodnota amerického dolaru ve zvláštních právech čerpání je převrácená hodnota součtu hodnot v dolarech, založených na tržních směnných kurzech, pro specifikovaná množství prvních čtyř zobrazených měn. Viz ocenění SDR.

Hodnota vyjádřená v SDR pro každou z ostatních výše uvedených měn je odvozena z reprezentativního směnného kurzu této měny vůči americkému dolaru, jak jej oznámila emitující centrální banka, a hodnoty SDR amerického dolaru, s výjimkou íránského riálu a íránský riál. Libyjský dinár, jehož hodnota je oficiálně vyjádřena přímo v jednotkách místní měny každého zvláštního práva čerpání. Všechna čísla jsou zaokrouhlena na šest platných číslic. Viz reprezentativní směnné kurzy pro vybrané měny.

(2) Hodnota ZPČ v každé národní měně je převrácená hodnota hodnoty každé národní měny vyjádřená v ZPČ, zaokrouhlená na šest platných číslic.

