Spike Chunsoft vydává MAGES. Kvintesenční hry kvintupletů na Západě

Spike Chunsoft vydá MAGES.-developed Perfektní pětice Vizuální romány The Perfect Quintuplets: Vzpomínky na dokonalé léto A The Perfect Quintuplets: Pět vzpomínek, které jsem s tebou strávil Na Západě úniky odhalují umělecká díla a snímky obrazovky z obchodu PlayStation Store.

The Perfect Quintuplets: Vzpomínky na dokonalé léto Poprvé byla vydána na PlayStation 4 a Switch 25. března 2021 v Japonsku The Perfect Quintuplets: Pět vzpomínek, které jsem s tebou strávil Následováno 2. června 2022. Třetí zápas, The Quintessential Quintuplets: Pět slibů, které jsem s ní dalspuštěna 7. září 2023 v Japonsku.

Úniky, které jako první nahlásil uživatel Twitteru Aniblogmedia, narazíte na japonské stránky obchodu PlayStation Store pro každou hru, které obsahují snímky obrazovky a umělecká díla v angličtině, s autorskými právy uvádějícími, že je publikoval Spike Chunsoft. Gematsu bylo schopno ověřit a extrahovat obrázky a umělecká díla z úniku.

a Japonská stránka obchodu PlayStation Store na The Perfect Quintuplets: Vzpomínky na dokonalé léto Obsahuje následující obrázky:

a Japonská stránka obchodu PlayStation Store na The Perfect Quintuplets: Pět vzpomínek, které jsem s tebou strávil Obsahuje následující obrázky:

Předchozí sada obrázků také odhaluje plány Spikea Chunsofta vydat „dvojitý balíček“ obsahující oba tituly.

V tuto chvíli není jasné, zda Spike Chunsoft plánuje i lokalizaci The Quintessential Quintuplets: Pět slibů, které jsem s ní dal Nebo nesouvisející název shromáždění The Quintessential Quintuplets: The Gotobazu Story.