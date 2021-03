Biden mění zaměření na spojenectví USA v Japonsku a Jižní Koreji

SOUL – Chcete-li vidět rovnováhu administrativy Biden s nejdůležitějšími asijskými spojenci Spojených států, podívejte se na neprůstřelné vesty.

Během první části cesty po více městech měli ministr zahraničí Anthony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin v Tokiu modré špendlíky – projev solidarity s Japonci, kteří byli uneseni Severní Koreou.

Ale ve středu, když úředníci dorazili do Soulu, svorky zmizely, připuštění, že tato záležitost má v Jižní Koreji menší váhu, která v současné době upřednostňuje řešení.

Po čtyřech letech relativního nezájmu USA o své spojence se prezident Biden zavázal obnovit vztahy se zahraničními přáteli a vybrat si klíčové partnery pro výzvy Washingtonu s rostoucí Čínou a stále více jadernou Severní Koreou.

“Vybrali jsme to ne náhodou.” [South Korea] Ve středu v Soulu řekl Blinken o první ministerské cestě do vlády Biden Harris vedle Japonska.

Japonsko a Jižní Korea, které se při své obraně do značné míry spoléhají na americkou armádu, se mimořádně zaměřují na získání americké diplomatické náklonnosti – a všimněte si, pokud některé z nich obdržely více. Po celá desetiletí se Tokio a Soul usilovaly stát se oblíbeným spojencem Washingtonu v regionu.

To znamená, že si musíme dělat starosti s každým slovem, které vysloví američtí úředníci, kdy je asijskému spojenci poprvé udělen prezidentský telefonát a která strana získá podporu USA v konfliktech od historie po národní bezpečnost.

Když USA minulý týden pozvaly japonského premiéra Yoshihide Suga do Bílého domu a staly se prvním světovým lídrem hledaným Bidenovou administrativou, který přišel do Washingtonu, jihokorejská média se radovala a vyzvala prezidenta Moon Jae-ina, aby usiloval o výlet svého vlastní. .

Jihokorejský ministr obrany Suh Wook přijal ve středu v Soulu amerického ministra obrany Lloyda Austina.

“Prezident Moon by také měl navštívit Spojené státy, které nejsou příliš daleko,” uvedl úvodník v Soulu Šinmun, deníku, který je po více než století částečně vlastněn vládou.

Spojení dvou zcela odlišných, i když vzájemně propojených národů je pro USA důležitou misí, protože Japonsko a Jižní Korea hostí desítky tisíc amerických vojáků. Oba američtí spojenci hrají ústřední roli v některých z nejvíce znepokojujících výzev zahraniční politiky Washingtonu, včetně Číny, Severní Koreje a Ruska.

Sung Kim, úřadující náměstek ministra zahraničí pro východoasijské záležitosti, minulý týden řekl: „Pracujeme na posílení vztahů Ameriky s našimi spojenci i vztahů mezi nimi.“ „A nic není důležitější než Japonsko a Korejská republika.“

Biden, když se loni ucházel o prezidenta, napsal úvodník pro polooficiální zpravodajskou agenturu v Jižní Koreji, kde ocenil spojenectví mezi oběma zeměmi. Po nástupu do úřadu v lednu uspořádala Bidenova administrativa třístranné setkání se Soulem a Tokiem, kde se diskutovalo o Severní Koreji. V posledních týdnech se USA dohodly Vojenské dohody o sdílení nákladů Jak s Jižní Koreou, tak s Japonskem – kroky, které byly za bývalého prezidenta obtížné

Donald Trump, Kolikrát Zaútočil na oba spojence Za to, že nezaplatím dost.

Tento týden se Tokio i Soul vyhnuly veřejnému vysílání svých rozdílů mezi sebou. Poradce vlády v Soulu uvedl, že Jižní Koreu nezaujal výběr Spojených států z Japonska jako první části cesty.

„Přijímáme, že Japonsko je silnější země než my,“ řekl poradce. „Toto je mezinárodní systém a je to jen pravda.“

Vztahy mezi Tokiem a Soulem však zůstávají znepokojeny. Ti dva jsou uzavřeni v obchodním sporu, který přezkoumává Světová obchodní organizace. Napětí vypuklo po řadě jihokorejských soudních rozhodnutí, která tlačila případy nucených prací z doby druhé světové války do současnosti.

Japonský premiér Yoshihide Suga se v úterý setkal s paní Austinovou a Blinkenem v Tokiu.

Úředníci a poradci z obou zemí tvrdí, že Japonci odmítají s Jižní Koreou vůbec mluvit. Na začátku tohoto roku pan Suga odmítl setkat se s odcházejícím jihokorejským velvyslancem v Tokiu a s novým velvyslancem se dosud nesetkal.

1. března pan Moon zopakoval návrh do Japonska a nabídl oživení rozhovorů k vyřešení jejich rozdílů. Na toto gesto v Japonsku zatím nereagovali.

Ostrost obou zemí způsobila bezpečnostní problémy. V roce 2019 nečekané obchodní sankce uvalené Japonskem přiměly Jižní Koreu k hrozbě Odstoupení od dohody o sdílení zpravodajských informací To podpořila Obamova administrativa a mohlo by to pomoci koordinovat reakci během vojenské krize.

Po celá desetiletí se Spojené státy často nacházely uprostřed nebo v kořenech rozdílů mezi Japonskem a Jižní Koreou.

Pokud jde o zahraniční politiku prezidenta Joe Bidena v Asii, Evropě a Latinské Americe, pravděpodobně se zaměří na otázky, jako je transatlantická spolupráce, vztahy mezi USA a Čínou a přistěhovalectví.



Když se prezident Barack Obama během svého prvního funkčního období setkal s vůdcem Jižní Koreje, popsali oba vůdci své spojenectví jako „páteř“ severovýchodní Asie. USA označily své spojenectví s Japonskem za „základní kámen“ v regionu.

Poté bývalý americký úředník začal přijímat několik telefonních hovorů od japonských úředníků s dotazem, zda je „hlavní osa“ důležitější než „základní kámen“, řekl Brad Glosserman, hlavní poradce výzkumného střediska Pacific Forum Research Center na Havaji, který hovořil s bývalý. Oficiální.

„Je to důkaz toho, jak absurdní je tato rivalita,“ řekl pan Glosserman. Spojené státy se od té doby nezměnily způsob, jakým odkazuje na každého spojence.

V loňském roce, kdy Trump pozval hosta do Jižní Koreje na schůzku G7, japonští představitelé ustoupili. Pan Suga, tehdejší hlavní mluvčí tokijské vlády, zdůraznil, že je důležité zachovat stávající rámec G7. Úředník v prezidentské kanceláři v Jižní Koreji Obvinil Japonsko, že je hrubé.

Manéver jeden na jednoho dokonce zahrnoval sled Bidenových telefonních hovorů se světovými vůdci po jeho lednové inauguraci. V souladu s tradicí amerických vůdců nejprve zavolal pan Suga, zatímco o měsíc později přijal hovor pan Moon.

Jihokorejští úředníci to však změnili v pozitivní: zvláště si všimli, že výměna pana Moon trvala o dvě minuty déle než pana Suga.

Aleister Gill přispěl k tomuto článku.

