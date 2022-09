TIFF: Steven Spielberg říká, že díky pandemii si uvědomil, že The Fabelmans byl film, který musel ‚teď pryč‘

Ráno po Stevenu Spielbergovi bajkaři Jednalo se o světovou premiéru filmu v Torontu – přehlídka, která okamžitě posunula film mezi nejlepší filmy kritiků této sezóny – režisér a jeho štáb se posadili, aby o filmu promluvili s generálním ředitelem festivalu Cameronem Baileyem.

Film vypráví příběh Spielbergova raného života v Arizoně po druhé světové válce a prvních záblesků filmařského vhledu v kombinaci s rodinným traumatem a Michelle Williamsové, Setha Rogana a Judda Hirsche.

„Myslel jsem si, že to bude mnohem snazší, než se ukázalo, protože látku a všechny postavy určitě znám celý život,“ řekl Spielberg po boku spoluscenáristy Tonyho Kushnera na nedělní tiskové konferenci. „Zjistil jsem však, že je to pro mě velmi skličující zážitek, protože jsem se poloexperimentálním způsobem snažil znovu vytvořit obrovské vzpomínky nejen ve svém životě, ale také v životech mých tří sester, mé matky a mé matky. tati… kteří už nejsou mezi námi. Odpovědnost za to se začala hromadit.“ .

Spielberg dodal: „Jak herci ví, byla to emocionálně velmi obtížná zkušenost. Ne všechno, ale bylo opravdu těžké se do toho částečně vžít.“

Podobným způsobem jako Kenneth Branagh a jeho poloautobiografie BelfastSpielberg řekl, že byl vyzván, aby psal bajkaři od dopadů pandemie COVID-19.

„Pamatuji si, že jak počet obětí stoupal, stále jsme sledovali zprávy o tom, co se děje po celé zemi a ve světě, a já si stále říkal: ‚Co by to znamenalo pro lidstvo? Jak daleko nás tato pandemie ve skutečnosti zavede? A pořád jsem si říkal: ‚No, pokud mám vyprávět příběh, který jsem vždy chtěl vyprávět o dospívání v této velmi jedinečné rodině s tak jedinečnou mámou a tátou, může to být ten nejlepší čas, se všemi čas, který jsem měl, sedět s Tonym a rozhodli jsme se to napsat na Zoom společně, protože jsem nevěděl, kam to směřuje. A pomyslel jsem si: „To je něco, co ze mě teď musím dostat.“

Dano, který hraje fiktivní verzi Spielbergova otce bajkařiŘekl, že na place byl zvláštní pocit, který pramenil z toho, že se hlavní režisér otevřel způsobem, jakým nikdy předtím.

„Cítil jsem, že ve tmě bylo nějaké kouzlo, a myslím, že hodně z toho pramenilo ze Stephenovy zranitelnosti a otevřenosti a z toho, že jsem viděl někoho jako on, jak se tam takhle vydávají,“ vysvětlil. „A myslím, že mezi celou posádkou jsem cítil, že v sázce bylo opravdu hodně. A myslím, že bylo inspirující vidět umělce, jak se prosazují – opět tím, že se tam postavili v takové holé – způsobem kostí – a myslím, že je to nakonec skutečný dar.“

Když Spielberg vylíčil LaBelle jako své dospívající já, vtipkoval, že se většinou zajímá o estetiku.

„Chtěl jsem mít někoho, kdo vypadá opravdu dobře a sexy,“ řekl. „Je to Kanada.“

Po představení v sobotu večer diváci v Divadle princezny z Walesu přivítali film tak dlouho, že generální ředitel TIFF Cameron Bailey musel všechny požádat, aby se posadili, aby mohli zahájit otázky a odpovědi.

