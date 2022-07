Obhájce titulu Djokovič postupuje do čtvrtého kola Wimbledonu

Obhájce titulu Novak Djokovič postoupil do čtvrtého kola ve Wimbledonu pátečním vítězstvím 6:0, 6:3, 6:4 nad Miomirem Kikmanovičem na centrálním kurtu.

Šestinásobný wimbledonský šampion vyhrál v All England Clubu poslední tři mužské dvouhry. Srb se utká s prvním Nizozemcem Timem van Reethovenem.

„Myslím, že jsem s postupem turnaje hrál lépe a lépe,“ řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu po zápase. „To je samozřejmě něco, co jste si jako hráč vždycky přáli, aby každá hra, kterou hrajete, zvedla laťku minimálně o jeden stupeň, a myslím, že to se v tuto chvíli děje.

„Vím, že se vždy můžu zlepšit. Vždy od sebe očekávám to nejlepší, ale myslím, že zatím je to dobré, těším se na další výzvu.“

Van Reethoven, divoká karta, která porazila 22. nasazeného Nikoloze Basilashviliho z Gruzie 6-4, 6-3, 6-4, odehraje svůj první zápas proti Djokovičovi.

„Před začátkem turnaje bylo v podstatě mým snem si s ním zahrát,“ řekl Van Reethoven. „Takže mít tu příležitost a možná hrát na centrálním kurtu nebo kurtu 1 je krásné a kouzelné.

„Do každého zápasu jdu s tím, že můžu zápas vyhrát. Také proti Djokovičovi budu hrát ten zápas s tím, že ten zápas můžu vyhrát.“

Kanaďan Dabrowski postupuje ve čtyřhře

Ve čtyřhře žen postoupily Gabriela Dabrowski z Ottawy a její mexická partnerka, třetí nasazená Juliana Olmosová, do třetího kola vítězstvím 7:5, 3:6, 6:3 nad Ukrajinkou Martou Kostyuk a Češkou Terezou Martínkovou.

Dabrowski je jediným hráčem reprezentujícím Kanadu ve Wimbledonu poté, co ve čtvrtek vypadli Bianca Andreescu a Denis Shapovalov.

Kanadské vítězství v Den Kanady! 🇨🇦 Gabriella Dabrowski udržuje naděje All England Club Canadas naživu velkým vítězstvím o našem státním svátku, postupuje do třetího kola čtyřhry v #Wimbledon . Výborně Gabe #Tenisový národ | národní banka pic.twitter.com/ qZDwW9cFFD A[مدش].Tweet vložit

Venuše se vrací, vyhrává smíšenou čtyřhru

Venus Williamsová, inspirovaná návratem své sestry, vytvořila jeden ze svých vlastních.

Williamsová a partner Jimmy Murray vyhráli smíšenou čtyřhru, která byla první v jakékoli tenisové disciplíně pro sedminásobného grandslamového šampiona ve dvouhře za více než 10 měsíců.

V zápase prvního kola na kurtu 1 porazili Alicii Rosolskou a Michaela Venuse 6-3, 6-7 (3), 6-3.

„[Entering] Určitě to byla super last minute. „Inspirováno Serenou,“ řekl 42letý muž.

Serena Williamsová odehrála svůj první zápas po roce v úterý večer na centrálním kurtu a prohrála s Harmony Tan.

Jimmy Murray, který má také bratra, který je známý tenisem, řekl, že mu tábor Venus poslal SMS s žádostí, aby hrál.

„Myslím, že jste hráli skvěle,“ řekl Murray na jejich společné tiskové konferenci. „Jako, dlouho jsi nehrála. První zápas, velký stadion, spousta lidí. Není to snadné. Byla to skvělá zkušenost (hrát) s Venus Williamsovou. Kdy dostanu příležitost to udělat? „

Venus řekla, že „nemá v plánu hrát. Viděla jsem trávu a byla jsem nadšená… Nehrála jsem rok, takže nevíš, co dostaneš.“

Sourozenci nového páru – Serena Williamsová a Andy Murray – se připojili ke smíšené čtyřhře ve Wimbledonu v roce 2019 a dostali se do třetího kola.

Pět Williamsových titulů ve dvouhře přišlo ve Wimbledonu. Vyhrála také 14 grandslamových titulů ve čtyřhře, všechny se svou sestrou Serenou, včetně šesti titulů All England Club. Kromě toho má dva hlavní tituly ve smíšené čtyřhře.

Na grandslamových turnajích vyhrál Jimmy Murray dva tituly ve čtyřhře a pět titulů ve smíšené čtyřhře.

Venus zopakovala komentáře své sestry po zápase, když se jí zeptali, co je v její budoucnosti.

„Nikdy nevíš, kam ti to ukážu,“ řekla.

Alkaraz, speciální skupina, čtvrté kolo bitvy

Španěl Carlos Alcaraz porazil pátého nasazeného Oscara Ottiho z Německa a devátý Cameron Norrie z Velké Británie vytlačil Američana Steva Johnsona.

10. nasazený Yannick Sener z Itálie vyřadil Johna Isnera, přestože Američan vysoký 6 stop 10 držel rekord v počtu yardů v historii turné ATP během zápasu. Jeho pátým hráčem v zápase bylo jeho kariérní číslo 13729, čímž překonal dosavadní rekord Chorvata Iva Karloviče.

Nový světový rekord 🚨 Poráží Iva Karloviče s 13729 esem. John Isner Na Ivo Karlovic se dostane na vedoucí místo v knize rekordů! 🔥 pic.twitter.com/w0v5rol0Bd A[مدش].Tweet vložit

Sedmatřicetiletý Isner zaznamenal 24 es v pátečním neúspěchu 6-4, 7-6 (4), 6-3 a zvýšil tak celkovou kariéru na 13 748.

Sinner a Alcaraz se střetnou ve čtvrtém kole ve velmi očekávaném zápase.

V pátek se Američané Francis Tiafoe a Tommy Paul přesunuli k Belgičanovi Davidu Goffinovi.

Scary je naštvaný na Marii

Pátá nasazená Maria Scari vypadla z Wimbledonu ve třetím kole poté, co prohrála 6-3 7-5 s Tatianou Marií.

Je to poprvé, co se 34letý hráč dostal do čtvrtého kola na jakémkoli velkém turnaji.

„Poprvé v osmifinále je to opravdu úžasné,“ řekla Maria na své pozápasové tiskové konferenci. „Vyhrát dnes Sakkari, to je skvělé. Myslím, že jsem hrál dobrý zápas od začátku do konce.“

Skari se na grandslamu dvakrát kvalifikovala do semifinále, ale 26letá Řekyně udělala na kurtu č. 2 proti své německé soupeřce 30 nevynucených chyb.

12. nasazená Maria se utká s šampionkou French Open z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou.

Jaber také postupuje

Třetí nasazený Anas Jaber postoupil do čtvrtého kola Wimbledonu vítězstvím 6:2, 6:3 nad Francouzkou Diane Barry.

Ve čtvrtfinále se střetne s bývalou tuniskou šampionkou Angelique Kerberovou nebo Elise Mertensovou.

14 po sobě jdoucích bodů k vítězství v zápase Ons_Jabeur … Včetně tohoto úžasného 😍 < a href = "https://twitter.com/hashtag/Wimbledon؟src=hash&؛ref_src=twsrc٪5Etfw"> #Wimbledon | # CentreCourt100 pic.twitter.com/SDsmS2lRBu A[مدش].Tweet vložit

Jaber se před rokem v All England Clubu dostal do čtvrtfinále.

Heather Watson se také poprvé dostala do čtvrtého kola vítězstvím 7-6 (6) 6-2 nad Slovinkou Kaja Govan. Třicetiletá Britka se v All England Clubu ve dvouhře představí po dvanácté.

Příště se Watson setká s Julií Niemeyerovou z Německa.

V dalších ženských výsledcích Elise Mertensová ve třetím kole v All England Clubu vyřadila wimbledonskou šampionku z roku 2018 Angelique Kerberovou 6-4 7-5.

Čtyřiatřicetiletá Kerberová vyhrála tři grandslamové tituly a před rokem ve Wimbledonu postoupila do semifinále. Byl patnáctým německým klasifikátorem.

Belgická 24. nasazená Mertensová se na čtyřech grandslamových turnajích po sobě dostala do čtvrtého kola.

