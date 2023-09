Sabalenka a Vondroušová se postaví neznámému

NEW YORK – Markéta Vondroušová si letos v létě splnila dávný sen v All England Clubu, kde získala svůj první velký titul.

Vondroušová, která dorazila do New Yorku, cítila tíhu toho, že je nejnovější členkou Grand Slam Clubu, a upřímně moc nečekala.

Co je nejtěžší na tom být wimbledonským šampionem?

„Cítím, že to je tlak,“ řekla Vondroušová minulý týden. „Je velmi těžké splnit očekávání po finále a vůbec. Nejlepší ze všeho je, že to tak cítím [is the] fanoušků. Je opravdu příjemné vidět děti a každý se s vámi chce jen setkat.

a porazit tě.

Prosadila se však právě 24letá Češka, která se probojovala přes losování US Open a v New Yorku zapsala svůj nejlepší výsledek. V pondělí prohrála první set s Peyton Stearnsovou, ale vrátila se a vyhrála 6-7 (3), 6-3, 6-2.

Bylo to její jedenácté vítězství na majoru v řadě.

Je jednou ze čtyř nejlépe nasazených hráček, které ve středu postoupily do čtvrtfinále.

Pojďme analyzovat tato vzrušující setkání při prvním setkání:

č. 9 Markéta Vondroušová vs. č. 17 Madison Keysová

Měla by to být zábava, protože hrají poprvé. Keysová navrhla, že v úterý bude trénovat proti levoruké hráčce, aby napodobila neortodoxní rotaci Vondroušové na jejím podání.

Zatímco se Vondroušová zmítala proti Stearnsové, Keysová hrála úžasný zápas proti nejlépe nasazené Američance Jessice Pegulové. Konečné skóre bylo 6-1 6-3 a skončilo za úžasných 61 minut.

Keys má ve svých 28 letech obrovskou výhodu ve zkušenostech. Toto je její desáté čtvrtfinále – a druhé v řadě – a v roce 2017 se zde dostala do finále a o rok později do semifinále. Vyhrála tři ze čtyř zápasů v řadě, přičemž prohrála pouze jeden zápas s nasazenou Ljudmilou Samsonovou č. 14. Je také na pokraji návratu do top 10 poprvé po šesti letech.

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že Vondroušová se dříve dostala do finále pokaždé, když se dostala do čtvrtfinále grandslamové dvouhry. Stalo se to na Roland Garros v roce 2019 a znovu ve Wimbledonu.

„Abych byla úplně upřímná, finále Wimbledonu jsem moc nesledovala, ale je to skvělá hráčka,“ řekla Keysová novinářům. „Myslím, že její kariéra nebyla tak dobrá, jak by mohla být, jen kvůli zraněním a věcem jako to. Její úroveň je 100 procent.“

„Vzhledem k tomu, že je nyní schopna vyhrát grandslam a dostat se zde do čtvrtfinále, si myslím, že má jedinečný styl, protože si myslím, že je trochu obtížnější, ale má také dobrou sílu a jemnost.“

Vondroušová, která podle svých slov od zápasu ve třetím kole pociťuje bolesti levé ruky, odstoupila ze čtyřhry s Barborou Strykovou.

„Maddy, hraje skvělý tenis,“ řekla Vondroušová. A dodal: Před turnajem jsme trénovali, takže očekávám těžký zápas. Teď ve čtvrtfinále mám pocit, že se může stát cokoliv.

Č. 2 Aryna Sabalenka vs. č. 23 Zeng Kenoin

Když Iga Swiatek prohrála ve čtvrtém kole s Jelenou Ostapenkovou, Sabalenka si příští pondělí zajistila svou první účast na turnaji Hologic WTA Tour. Byl to další úspěch pro Sabalenkovou, která na lednovém Australian Open získala svůj první grandslamový titul ve dvouhře.

Ona a Vondroušová jsou jediné dvě hráčky, které mohou letos získat druhý major – polovinu z celkového počtu, který je k dispozici. Sabalenka hrála v růžových šatech a botách Nike a říká, že se cítí jako Barbie. Hrála také ve filmu Barbie, který už vydělal přes miliardu dolarů.

Sabalenková porazila č. 13 Dariu Kasatkinovou 6-1, 6-3 a na grandslamových turnajích je nyní 21-2, což je o šest vítězství více, než dosáhla v jediné sezóně. Sabalenka zná Zhengovu hru, protože s ní mnohokrát trénovala.

„Forhend je opravdu těžký a řekla bych, že i bekhend,“ řekla Sabalenka. „Slouží dobře. dobře se pohybovat. Zdá se jí, že není co ztratit, a tak hraje na maximum.

Zheng, 20letá čínská teenagerka, dosáhla na velkém turnaji svého prvního čtvrtfinále v kariéře. Vypadala ostře, prohrála 6-2 6-2 s č. 5 Anas Jabeur. A zatímco Zheng se dokázal kvalifikovat ve dvou setech po sobě (po dvou těsných zápasech), Jaber byl po onemocnění chřipkou v méně než 100% stavu.

Bylo to čtvrté vítězství v její kariéře proti hráčce z top 10 a řekla, že to byl nejšťastnější okamžik její kariéry. Čelit Sabalence však bude mnohem těžší.

„Upřímně, ten pocit byl skvělý, zvlášť v tu chvíli,“ řekla Zing o svém vítězství nad Jaberem. „Cítím, že je to pro mě důležité vítězství. Není.“ [like] já [won] tenis [match] [the] obranná metoda. Dnešní zápas vyhraju sám [ability] Pokračovat a hrát hru.“

Jaber sehrál svou roli a má nějaké nápady.

„Myslím, že Ariana zasáhne tvrději,“ řekla. „Myslím, že Arina má mnohem více zkušeností. Její hra, jste vždy ve střehu. Má skvělé ruce. Myslím, že její míček při druhém podání skáče výš. Ano, bude to zajímavé.“

„Ale moje peníze jsou v Aréně.“